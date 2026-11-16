Трагическая история женщины, не получившей своевременной медицинской помощи, дошла до председателя СК России. В июле пациентку госпитализировали с ухудшением состояния, однако в больнице ей не оказали оперативную помощь, а осмотр профильным врачом так и не был проведен. Спустя короткое время женщина умерла.

При этом в деле есть дополнительные детали: патолого‑анатомическое исследование после смерти не выполнили, а в медицинские документы внесли недостоверные данные. На эти обстоятельства обратили внимание в обращении к Александру Бастрыкину, опубликованном в соцсети.

По факту возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику доложить о результатах расследования, а исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.