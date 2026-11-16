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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили, где отключат свет 17 и 18 ноября

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзулово

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова, ул. Молодежная).

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

17.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

17.11.2026 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Механизаторов).

17.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка

17.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная).

17.11.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Рабочая).

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чёрновка (ул. 75 лет Победы).

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Садовая).

17.11.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

17.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноглинский район:

г. Самара ЖСК "Горелый Хутор"

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

17.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Карла Маркса, ул. Сызранская, ул. Почтовая, ул. Ленина, гаражный массив, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, пер. Новый, ул. Куликова

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова, ул. Молодежная).

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ульяновка

18.11.2026 года с 9-00-00 до 16-00-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Алексеевка

18.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

18.11.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Циолковского, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Садовая, ул. Колхозная).

18.11.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Больничная, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Куйбышева, ул. Пролетарская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

18.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Садовая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноглинский район:

г. Самара ЖСК "Горелый Хутор"

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

18.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня, Новые Сады тер. ДНТ, ДНТ Защитник тер., г. о. Чапаевск Целинный проезд, п. Семеновка (общее количество точек поставки 323)

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

Новые Сады тер. ДНТ

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ДНТ Защитник тер.

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

Целинный проезд

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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