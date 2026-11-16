Энергетики сообщили, где отключат свет 17 и 18 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзулово

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова, ул. Молодежная).

17.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

17.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

17.11.2026 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Механизаторов).

17.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка

17.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная).

17.11.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Рабочая).

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чёрновка (ул. 75 лет Победы).

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

17.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Садовая).

17.11.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

17.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноглинский район:

г. Самара ЖСК "Горелый Хутор"

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная).

17.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

17.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Карла Маркса, ул. Сызранская, ул. Почтовая, ул. Ленина, гаражный массив, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, пер. Новый, ул. Куликова

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова, ул. Молодежная).

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

18.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ульяновка

18.11.2026 года с 9-00-00 до 16-00-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Алексеевка

18.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

18.11.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Циолковского, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Садовая, ул. Колхозная).

18.11.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Больничная, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Куйбышева, ул. Пролетарская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

18.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Садовая).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноглинский район:

г. Самара ЖСК "Горелый Хутор"

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная).

18.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

18.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня, Новые Сады тер. ДНТ, ДНТ Защитник тер., г. о. Чапаевск Целинный проезд, п. Семеновка (общее количество точек поставки 323)

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

Новые Сады тер. ДНТ

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ДНТ Защитник тер.

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

Целинный проезд

18.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.