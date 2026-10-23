В шести районах области временно отключат свет с 24 по 26 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Красный Пахарь", ЖСК "Горелый Хутор", СДТ "Хуторок", СНТ "Горелый Хутор"

24.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Красный Пахарь

24.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Козелки, СНТ "Ясная Поляна", дачи "Рассвет"

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

тер. Ягодное

26.10.2026 года с 10-00 до 17–00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

26.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Глубокий

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Рощинская-19,20,21,22,23).

26.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Каменный Овраг

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

м. Романовка

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Починовка

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б.Ермаково

26.10.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Туарма

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Ст. Афонькино

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Подлесная Андреевка

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Аксаково

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Киргизовка

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Нагорный

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Красный Яр

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Четырла

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Туарма

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Ст. Афонькино

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Подлесная Андреевка

26.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Аксаково

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Киргизовка

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Нагорный

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Красный Яр

26.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Четырла

26.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Колыбеловка

26.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Рассвет

26.10.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, проезд Производственный, переулок Сергеевский)

26.10.2026 года с 12-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, переулок Школьный, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, ул. Северная, пер. Оптимистов, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, здание администрации).

26.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, ул. Специалистов, ул. Советская, ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Набережная, Строителей, ул. Заводская, ул. Солнечная, ул. 55 лет Победы).

26.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Ленина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.