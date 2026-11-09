Энергетики сообщили, где отключат свет 10 и 11 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Нагорная, пер. Лесной, ул. Лесная).

10.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова).

10.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Рыжевой

10.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

р. Кондурча

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Красный Пахарь", ЖСК "Горелый Хутор", СДТ "Хуторок", СНТ "Горелый Хутор"

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Красный Пахарь, СНТ "Ясная Поляна", дачи "Рассвет"

10.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Козелки

10.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чёрновка (ул. 75 Победы).

10.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

10.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

10.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преображенка, ул. Украинская, ул. Дружбы народов, ул. Украинская.

10.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Богусский (ул. Шоссейная, ул. Дачная)

10.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Софьино (ул. Советская, ул. Дорожная)

10.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Луговая, ул. 2я Луговая).

10.11.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Саратовская, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, ул. Ягодная, въезд 5-й дачный, въезд 6-й дачный, пер. Больничный, пер. Ясный, ЖК "Солнечный").

11.11.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Южная, ул. Энергетиков, ул. Андреянова, ул. Голоднова, ул. Школьная. ул. Чкалова, ул. Строителей, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви).

11.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преображенка (ул. Украинская, ул. Дружбы народов)

11.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Карла Маркса, ул. Сызранская, ул. Почтовая, ул. Ленина, гаражный массив, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, пер. Новый, ул. Куликова

11.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ж/д ст. Клявлино (ул. Чкалова, ул. Прониной).

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Козловка

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умёт

11.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Романовка

11.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Кузюк

11.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Емелькино

11.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

11.11.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

11.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка

11.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кочкари

11.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

11.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

11.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Заовражная, ул. Юбилейная).

11.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

11.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Московская, ул. Полевая).

11.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боголюбовка

11.11.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

11.11.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзулово

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

11.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Солонцовка

11.11.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

11.11.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

11.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Шулайкина, ул. Центральная).

11.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.