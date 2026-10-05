Стало известно, где отключат свет с 6 по 8 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Каменка

06.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская, ул. Суркова, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Кавказская, ул. Красноармейская, ул. Мичуринская, ул. Куйбышевская).

06.10.2026 года и 07.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Октябрьская).

06.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Алтухово

06.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Свободные Ключи

06.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Просвещение

06.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

г. Отрадный (ул. Осиновская, ул. Алексеевская)

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новое Еремкино

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новоматюшкино

06.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Ворошилова, ул. Советская, проезд Больничный.).

06.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рассвет

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Н.Ермаково (ул. Школьная, ул. Речная, ул. Новая, ул. Крайняя, ул. Центральная, ул. Кооперативная, ул. Набережная).

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

06.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная)

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Оптимистов, ул. Яблоневая, ул. Вишневая).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор (ул. Садовая).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Торговая).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сокольническая).

06.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Каменка

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

06.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Каменка

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная)

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. 75 лет Победы).

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н.Орловка

06.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

06.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

ул. Ульяновская, ул. Майская, ул. Набережная, ул. Вольская, ул. Сызранская, ул. Чебоксарская, ул. Оренбургская, ул. Отрадненская, пер. Рабочий, пер. Орский, ул. П. Морозова, ул. Л. Голикова, пер. Заовражный, ул. Пролетарская, ул. Линейная, ул. В.Котика

06.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский

07.10.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская, ул. Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Новополевая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, ул. Автолюбителей, ул. Здоровья, пер. 2-й Дальный, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1-й Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная; проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Сергеевский, пер. Школьный).

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

07.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Октябрьская).

07.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

07.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные дома

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Александоровка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Шабановка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Павловка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Константиновка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Большая Федоровка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Подсолнечный

07.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Мордвинка

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Оптимистов, ул. Яблоневая, ул. Вишневая).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор (ул. Садовая).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Торговая).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сокольническая).

07.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

07.10.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

07.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Семь Ключей

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

07.10.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная)

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. 75 лет Победы).

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

07.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н.Орловка

07.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Суворова, пер. Суворовский

07.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Кутузова, пер. Суворовский

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.