Энергетики сообщили о временных отключениях света с 26 по 29 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Мордово Ишуткино (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Первомайская).
26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Малое Ишуткино
26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
26.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК Горелый Хутор, Красный Пахарь, Хуторок
26.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Козелки
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Дмитриевка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Знамя Труда
28.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка
28.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Ильменёвский
28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новорепьевский
28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Куропаткино
28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Журавлевский
28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Ивашевка
28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Кошелевка
28.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы
28.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы (ул. Жигулевская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, с. Валы, ул. Советская).
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. М. Мишуткино
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Б. Микушкино.
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной
28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Мордово-Ишуткино
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак
28.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино
28.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Каменка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская, ул. Комунаровская).
28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ровный
28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки).
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).
28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская, ул. Полевая, ул. Загорновская, ул. Камышенская).
28.09.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Путиловская
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Радищева, ул. Южная, ул. Каховская, ул. Антропова
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Алексеевский
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Чагринка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Семидворки
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Любимовка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Волчанка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Дубовка,
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Нестеровка
28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Александровка
29.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Черная Речка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.