Энергетики сообщили о временных отключениях света с 26 по 29 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Первомайская).

26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Ишуткино

26.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

26.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК Горелый Хутор, Красный Пахарь, Хуторок

26.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Козелки

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Знамя Труда

28.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

28.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новорепьевский

28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Куропаткино

28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Журавлевский

28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка

28.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка

28.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы

28.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Жигулевская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, с. Валы, ул. Советская).

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. М. Мишуткино

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Б. Микушкино.

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

28.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

28.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

28.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская, ул. Комунаровская).

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ровный

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки).

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

28.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская, ул. Полевая, ул. Загорновская, ул. Камышенская).

28.09.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Путиловская

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Радищева, ул. Южная, ул. Каховская, ул. Антропова

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Алексеевский

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Чагринка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Семидворки

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Любимовка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Волчанка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Дубовка,

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Нестеровка

28.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка

29.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.