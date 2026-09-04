Стало известно, где отключат свет с 5 по 8 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Висла (ул. Самарская, ул. Автостроителей, ул. Спортивная, ул. Набережная, ул. Ленинградская).
05.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тремасово (ул. Молодёжная).
05.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
05.09.2026 года 08-00 до 16-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее (ул. Егорова)
06.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Орловская, ул. Олимпийская, пер. М. Горького)
06.09.2026 года 08-00 до 16-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее (ул. Елисеева)
07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Красновка
07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Березки
07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод)
07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Аделяково
07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Пролетарий
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (Искра) (ул. Киндяковская).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Л. Толстого).
07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Орловка
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Садгород (ул. Школьная)
07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Черновка (ул. Крестьянская, ул. Набережная)
07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Новый План)
07.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Пестравка
07.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Кашпир (ул. Песочная)
07.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Волжская, ул. Глотова)
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Пригорки
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Убейкино
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старый Шунгут
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новый Шунгут
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Якушкино
08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Два Ключа
08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод).
08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Красновка
08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Березки
08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Черновка (ул. Крестьянская, ул. Набережная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.