Стало известно, где отключат свет с 5 по 8 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Висла (ул. Самарская, ул. Автостроителей, ул. Спортивная, ул. Набережная, ул. Ленинградская).

05.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово (ул. Молодёжная).

05.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

05.09.2026 года 08-00 до 16-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (ул. Егорова)

06.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Орловская, ул. Олимпийская, пер. М. Горького)

06.09.2026 года 08-00 до 16-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (ул. Елисеева)

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод)

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Аделяково

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (Искра) (ул. Киндяковская).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л. Толстого).

07.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Садгород (ул. Школьная)

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Черновка (ул. Крестьянская, ул. Набережная)

07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Новый План)

07.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка

07.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Песочная)

07.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Волжская, ул. Глотова)

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод).

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Черновка (ул. Крестьянская, ул. Набережная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.