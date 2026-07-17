Энергетики сообщили о временных отключениях света в районах области с 18 по 22 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Центральная, ул. Молодежная).

18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная, ул. Заречная).

18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

18.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Кураповка (ул. Молодежная, ул. Фурманова, ул. Клубная, ул. Специалистов.)

20.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Красная Горка (ул. 50 лет Советской власти)

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская).

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Н. Ключевский

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Чесноковка

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Чесноковка

20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, Молодежная, Школьная, Победы).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Владимировка

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Колхозная, ул. Рабочая, переулок Чапаевский).

20.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Школьная).

20.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Заглядовка

20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка

20.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая).

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Троицкое (ул. Ленина, ул. Петра Захарова)

20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Бутырки (ул. Башханова)

20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино

20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новоселки

20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск,

ул. О.Кошевого, ул. Л.Шевцовой, пер. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина

21.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

21.07.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

21.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Нижняя Кондурча

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Девлезеркино

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.