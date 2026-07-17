Энергетики сообщили о временных отключениях света в районах области с 18 по 22 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Центральная, ул. Молодежная).
18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная, ул. Заречная).
18.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
18.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Кураповка (ул. Молодежная, ул. Фурманова, ул. Клубная, ул. Специалистов.)
20.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Красная Горка (ул. 50 лет Советской власти)
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Ленинская).
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Н. Ключевский
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Н. Чесноковка
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ст. Чесноковка
20.07.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, Молодежная, Школьная, Победы).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
20.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Красный Берег
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Зеленовский
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Верхний
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Клин
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Владимировка
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Колхозная, ул. Рабочая, переулок Чапаевский).
20.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старая Кармала (ул. Школьная).
20.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино (ул. Центральная).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Липовая).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Восход
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (ул. Шоссейная).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Заглядовка
20.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка
20.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский (ул. Садовая).
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Черная Речка
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старое Вечканово
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ганькино Матак
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино
20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной
20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Советская)
20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Троицкое (ул. Ленина, ул. Петра Захарова)
20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сызранский район:
д. Бутырки (ул. Башханова)
20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Чекалино
20.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новоселки
20.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск,
ул. О.Кошевого, ул. Л.Шевцовой, пер. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина
21.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка
21.07.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
21.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
21.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Смагино
21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное Поселение
21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Казачий
21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Елховое Озеро
21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Солонцовка
21.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Нижняя Кондурча
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
22.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
д. Девлезеркино
22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Воздвиженка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.