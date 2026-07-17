Стало известно, где рухнула столешница на трехлетнего ребенка в Самарской области

По данным источников Волга Ньюс, ЧП случилось в парк-отеле Васильевский в Безенчукском районе.

Напомним, на трехлетнего мальчика на террасе кафе парк-отеля в июне 2026г. упала незакрепленная столешница. Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что этот парк-отель запустило ООО "Сервис-Отель", подконтрольное бывшему до 2010 г. мэром Самары Виктору Тархову. Стоимость по тем временам оценивали до 1 млрд рублей.

На текущий момент Виктора Тархова нет в живых. За его смерть судят его внучку.