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Суды Происшествия

Передавали деньги за амнистию: стали известны новые подробности по делу об убийстве Тарховых

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 июня, в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Тарховой. Женщина обвиняется в убийстве Тархова и его жены Натальи. На заседании продолжился допрос свидетелей обвинения.

Напомним, в начале февраля 2025 года Екатерина Тархова была арестована в связи с исчезновением ее деда и бабушки. Потерпевшей по уголовному делу об их убийстве признана их дочь — Людмила Тархова, отбывающая семилетний срок за вымогательство.

В ходе последнего заседания допрошенные  свидетели рассказали, что подсудимая грубо обращалась с бабушкой, постоянно требуя у нее деньги. Средства Тарховой-младшей были нужны на различные бытовые нужды, открытие своего магазина, а также на возврат ее мужу $1 млн, которые тот ссудил  ее матери. Дескать, раз Людмила Тархова находится в местах лишения свободы и не может рассчитаться с израильским зятем, то ее родители обязаны возместить ему причиненный ущерб.

Свидетель Минибаев сообщил суду, что стал очевидцем того, как Катерина трясла бабушку за грудки во дворе дома на Вилоновской, где погибшая чета проживала. Он выскочил из машины, разнял их и, подняв Наталью Ивановну с земли, отвел ее домой. Виктор Тархов, узнав о случившемся, перестал пускать внучку на порог. Даже когда Катерина приводила сына к родственникам, она оставляла его перед  дверью на лестничной площадке, откуда прабабушка его потом забирала.

По мнению свидетелей, излишне эмоциональной и взвинченной Екатерина стала после развода и возвращения из Израиля. Оттуда ее привезла Елена Братчикова — приятельница семьи, которую мать и бабушка просили посодействовать переезду Тарховой-младшей в Россию. Братчикова забрала Екатерину из гостиницы в Тель-Авиве, где та проживала с ребенком. Они оформили в консульстве паспорт на мальчика и беспрепятственно вылетели в Москву.

Свидетельница Братчикова также рассказала суду, как безуспешно ездила с Натальей Ивановной Тарховой в колонию ИК-15 встречать якобы освобождающуюся по амнистии Людмилу.

Другая свидетельница подтвердила, что погибшие пытались освободить дочь. В 2024 году она с Натальей Тарховой ездила в столицу, где последняя встречалась в кафе с двумя парнями, которые потребовали с нее кроме уже уплаченных "за амнистию" 15 млн рублей еще 12. А также они желали получить флешку, где был записан компромат на депутата Самарской губдумы Александра Милеева, проходившего по делу Людмилы Тарховой потерпевшим.

При этом на предыдущем заседании свидетель Александр Кузнецов рассказывал, как Екатерина Тархова заявила деду, что для выхода Людмилы по амнистии нужно 20 млн рублей. Кузнецов сказал Тархову, что это "развод", но тот вскоре продал дачу примерно за эту же сумму. Передавал ли он кому-то вырученные деньги, Кузнецов не знает.

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