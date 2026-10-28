Энергетики временно отключат свет 29 и 30 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Тимашево (ул. Железнодорожная, ул. Космическая, ул. Колхозная, ул. Чапаева, ул. Д. Бедного, ул. Луговая, пер. Космический, пер. Колхозный.)

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Вассильевка

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верхняя Васильевка

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новое Фейзулово

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Горный

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Набережная).

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Победы, ул. Советская, ул. Кооперативная, ул. Школьная).

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Рассвет

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань

29.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Чапаева).

29.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Красноармейская, ул. Морская, ул. Советская).

29.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки (ул. Центральная, ул. Озерная).

29.10.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Семиных, ул. Ивашова).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, массив Удача (ул. Сокская).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (Искра) (ул. Чехова).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, массив Удача (ул. Миникаевых).

29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Джамбульская, ул. Новая, ул. Баркова, ул. Рабочая, ул. Раздольная).

30.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская).

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Каменный Овраг

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

м. Романовка

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Починовка

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б.Ермаково

30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Ивановка

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Васильевка

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Северный

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Урметьево

30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Емелькино

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Семиных, ул. Ивашова).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, массив Удача (ул. Сокская).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Орешенка

30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орлянка

30.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр, (ул. Новая, ул. Кольцевая)

30.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Островок-2, ул. Карьерная, ул. Новая, ул. Сосновая).

30.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. С. разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)

30.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лиманская, ул. Мостовая, ул. Старо-Лиманская, ул. Северная, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Казанская, ул. Школьная, пер. Дружбы, пер. Озерный, пер. Специалистов)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.