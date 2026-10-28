Энергетики временно отключат свет 29 и 30 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
29.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
п. Тимашево (ул. Железнодорожная, ул. Космическая, ул. Колхозная, ул. Чапаева, ул. Д. Бедного, ул. Луговая, пер. Космический, пер. Колхозный.)
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Русская Вассильевка
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Николаевка
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Верхняя Васильевка
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новое Фейзулово
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Горный
29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шпановка (ул. Набережная).
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Победы, ул. Советская, ул. Кооперативная, ул. Школьная).
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Рассвет
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Большая Рязань
29.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Чапаева).
29.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы (ул. Красноармейская, ул. Морская, ул. Советская).
29.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Новинки (ул. Центральная, ул. Озерная).
29.10.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Отрада
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (ул. Семиных, ул. Ивашова).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, массив Удача (ул. Сокская).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (Искра) (ул. Чехова).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, массив Удача (ул. Миникаевых).
29.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка
29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
29.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
29.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (ул. Джамбульская, ул. Новая, ул. Баркова, ул. Рабочая, ул. Раздольная).
30.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская).
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Каменный Овраг
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Долиновка
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Залесье
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Супонево
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ерандаево
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Андреевка
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
м. Романовка
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Починовка
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Б.Ермаково
30.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Грачевка
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Тимяшево
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Ивановка
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Васильевка
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Северный
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новое Урметьево
30.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Емелькино
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (ул. Семиных, ул. Ивашова).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, массив Удача (ул. Сокская).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Чехова).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
30.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Орешенка
30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка
30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка
30.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н-Орлянка
30.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр, (ул. Новая, ул. Кольцевая)
30.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Островок-2, ул. Карьерная, ул. Новая, ул. Сосновая).
30.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. С. разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)
30.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лиманская, ул. Мостовая, ул. Старо-Лиманская, ул. Северная, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Казанская, ул. Школьная, пер. Дружбы, пер. Озерный, пер. Специалистов)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.