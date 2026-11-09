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Культура

Студенты Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина стали победителями всероссийского конкурса

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийской выставки-конкурса дипломных работ студентов художественных училищ. В экспозицию вошли лучшие дипломные работы по академическим специальностям "Живопись" и "Скульптура". Более 30 художественных училищ из разных регионов страны, двести произведений молодых художников примяли участие в масштабном мероприятии.

Фото: министерство культуры Самарской области

Выставка-конкурс имеет давние традиции: каждые пять лет проходил своеобразный отчет художественных училищ об уровне профессиональной подготовки своих студентов — возможность оценить свое место в процессе развития современного художественного образования. Конкурс традиционно демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки молодых художников и преемственность академических традиций отечественной школы.

Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина стало обладателем 3 значимых наград:

Диплом лауреата 1 степени — Еврилова Мария за дипломную работу "К свету", руководитель — Мисюк Галина Михайловна;

Диплом лауреата 2 степени — Якушева Евгения за дипломную работу "Тишина над широкой водой", руководитель — Мисюк Галина Михайловна;

Диплом лауреата 3 степени — Белова Есения за дипломную работу " Вечная весна", руководитель — Егоров Вячеслав Сергеевич.

Этот смотр — событие общенационального масштаба. География участников охватывает всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. В экспозицию вошли живописные полотна и скульптурные композиции, посвящённые исторической памяти, образам наших современников, отечественному культурному наследию и духовно-нравственным ценностям. Выставка наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки художников среднего звена и преемственность лучших академических традиций.

Экспозиция имеет серьёзное методическое значение для всей системы профессионального образования в сфере искусства. Проект объединяет преподавателей и руководителей художественных училищ страны для обмена опытом и выработки стратегии развития академической школы.

В рамках этого события также открылся творческий инкубатор "Горизонт" — площадка для поддержки молодых художников и управленцев в сфере культуры, расширения их профильных компетенций и реализации проектов в области изобразительного искусства.

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