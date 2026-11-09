Студенты Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина стали победителями всероссийского конкурса

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийской выставки-конкурса дипломных работ студентов художественных училищ. В экспозицию вошли лучшие дипломные работы по академическим специальностям "Живопись" и "Скульптура". Более 30 художественных училищ из разных регионов страны, двести произведений молодых художников примяли участие в масштабном мероприятии.
Выставка-конкурс имеет давние традиции: каждые пять лет проходил своеобразный отчет художественных училищ об уровне профессиональной подготовки своих студентов — возможность оценить свое место в процессе развития современного художественного образования. Конкурс традиционно демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки молодых художников и преемственность академических традиций отечественной школы.
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина стало обладателем 3 значимых наград:
Диплом лауреата 1 степени — Еврилова Мария за дипломную работу "К свету", руководитель — Мисюк Галина Михайловна;
Диплом лауреата 2 степени — Якушева Евгения за дипломную работу "Тишина над широкой водой", руководитель — Мисюк Галина Михайловна;
Диплом лауреата 3 степени — Белова Есения за дипломную работу " Вечная весна", руководитель — Егоров Вячеслав Сергеевич.
Этот смотр — событие общенационального масштаба. География участников охватывает всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. В экспозицию вошли живописные полотна и скульптурные композиции, посвящённые исторической памяти, образам наших современников, отечественному культурному наследию и духовно-нравственным ценностям. Выставка наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки художников среднего звена и преемственность лучших академических традиций.
Экспозиция имеет серьёзное методическое значение для всей системы профессионального образования в сфере искусства. Проект объединяет преподавателей и руководителей художественных училищ страны для обмена опытом и выработки стратегии развития академической школы.
В рамках этого события также открылся творческий инкубатор "Горизонт" — площадка для поддержки молодых художников и управленцев в сфере культуры, расширения их профильных компетенций и реализации проектов в области изобразительного искусства.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.