В Самарской области продолжается конкурс "Амбассадоры Пушкинской карты. Самарский формат": прием заявок еще открыт

Министерство культуры Самарской области и Агентство социокультурных технологий запустили конкурс "Амбассадоры Пушкинской карты. Самарский формат". Конкурс уже начался, но прием заявок продолжается — организаторы призывают активную молодежь не откладывать участие и успеть заявить о себе.

Жители Самарской области от 14 до 22 лет, которые интересуются культурой, искусством и созданием интересного контента, до 31 октября могут подать заявку через Яндекс-форму и прикрепить видеообращение о своем интересе к культуре и "Пушкинской карте".

Участников ждет насыщенная программа. С 5 по 7 ноября пройдет обучение в образовательном онлайн-акселераторе — вебинары от экспертов по контенту и продвижению. С 9 ноября по 20 декабря конкурсантам нужно будет посещать культурные мероприятия по "Пушкинской карте" и публиковать посты о них на своей странице ВКонтакте с хештегами #АмбассадорыПК63 и #ПушкинскаяКарта.

Победители получат статус "Амбассадор Пушкинской карты" в Самарской области, информационную поддержку на ресурсах организатора, призы от партнеров — билеты в театр, мастер-классы, карьерный интенсив и сувениры, а также поддержку в федеральном проекте "Амбассадоры Пушкинской карты". Итоги конкурса подведут в декабре 2026 года.

"Конкурс уже идет, поэтому заявку лучше не откладывать. Это возможность заявить о себе, прокачать медианавыки и стать голосом культуры Самарской области. Не откладывай на последний день — оставьте себе время спокойно всё заполнить и подать заявку без спешки", — рассказала заместитель директора агентства социокультурных технологий по проектной деятельности и развитию Маргарита Переплетчикова.