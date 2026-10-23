В Самаре прошел благотворительный аукцион в помощь бойцам 1445-го полка

Картины самарских художников представили на благотворительном аукционе "Мы вместе. Самарский полк 1445", который прошел 22 октября в галерее "Новое пространство". Вырученные средства направят на адресную помощь военнослужащим 1445-го мотострелкового полка и их семьям, в том числе вдовам бойцов.

Аукцион организовали благотворительный фонд "Самарский полк 1445", Самарское областное отделение Союза журналистов России и Самарское региональное отделение Союза художников России. Мероприятие стало частью работы проекта "Самарский полк 1445", инициированного областным отделением Союза журналистов России для поддержки военнослужащих-самарцев и их близких.

Самарские художники предоставили для аукциона 30 работ. По словам председателя регионального отделения Союза художников России Дмитрия Мантрова, художническое сообщество включилось в благотворительную работу еще в начале специальной военной операции.

"С самого начала специальной военной операции ко мне начали приходить наши художники и говорить: "Дима, надо что-то делать, чем можно помочь". Мы участвовали в благотворительных проектах, передавали картины, возили выставки. И когда узнали о ситуации, которая требует помощи, конечно же, предложили свои работы проекту "Самарский полк 1445" и посильную поддержку", — рассказал Мантров.

Руководитель областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова назвала аукцион примером объединения людей и организаций вокруг общей задачи. По ее словам, покупатель картины становится участником более широкой инициативы, в которой каждый вносит собственный вклад.

"Приобретая картину, человек становится частью цепочки из разных организаций и людей, которые делают все для того, чтобы помочь нашим бойцам. Такие проекты нельзя создавать для галочки, для отчета. Мы все участвуем в этом проекте по зову сердца", — подчеркнула Ирина Цветкова.

Поддержку мероприятию выразил и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На аукцион от его имени передали письмо, в котором глава региона отметил вклад художников, журналистов, общественных организаций и волонтеров в помощь военнослужащим.

"30 картин, представленных на этих торгах, — не просто произведения искусства. Каждая приобретенная работа — личный вклад в общее дело Победы. Средства, вырученные сегодня, в полном объеме будут направлены на адресную поддержку военнослужащих", — говорится в обращении губернатора.

Благотворительный характер носила не только передача картин. Галерея "Новое пространство" предоставила площадку для проведения вечера, аукцион провел заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко. Музыкальное сопровождение обеспечил Дмитрий Пилов. Все они участвовали в мероприятии безвозмездно.

К организации фуршета подключилась команда ресторана "Хмель над Волгой". Директор сети ресторанов Сергей Жданов не только поддержал мероприятие, предоставив кейтеринг на благотворительной основе, но и сам приобрел одну из картин на аукционе.

Таким образом, каждый участник мог внести вклад в общее дело своим ресурсом: художники передали произведения, организаторы объединили партнеров, а представители культуры и бизнеса безвозмездно предоставили свои услуги.