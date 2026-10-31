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Музыка Культура

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершится концертом в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 ноября в Самаре пройдет заключительный концерт XIII Транссибирского Арт-Фестиваля (12+). Самара включена в маршрут музыкального Транссиба с 2017 года, с тех пор концерты в городе на Волге — неизменная часть фестиваля.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Напомним, 29 октября в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля прошел камерный концерт, на котором  самарцы смогли услышать Чакону Сергея Ахунова для скрипки и фортепиано, мировая премьера которой прошла в рамках фестиваля этого года в Новосибирске.

Концерт 1 ноября будет отдан музыке немецкого романтизма: прозвучат Четвертая ("Итальянская") симфония Мендельсона и Двойной концерт Брамса в исполнении основателя и художественного руководителя фестиваля Вадима Репина (скрипка) и Севака Аванесяна (виолончель). За пульт Академического симфонического оркестра Самарской филармонии встанет его художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. 

Вадим Репин — один самых востребованных скрипачей мира, народный артист России, лауреат авторитетной французской национальной премии Victoired"Honneur, присуждаемой за выдающиеся достижения в искусстве, Кавалер Ордена Искусств и литературы. Он выступает по всему миру, в дискографии артиста более 30 альбомов. Играет на скрипке работы Николо Амати 1664 года.

Севак Аванесян — лауреат ряда престижных международных конкурсов. Удостоен первых премий Европейского конкурса молодых солистов (Люксембург), Европейского конкурса Lions Club, Международного конкурса виолончелистов в Жерармере (Франция), а также наград Stichting Roeping и Golden Label Prize (Бельгия). Играет на виолончели Маттео Гоффриллера 1689 года.

 

Транссибирский Арт-Фестиваль задуман и основан Вадимом Репиным, о котором великий Иегуди Менухин сказал: "Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал". Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия Фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множество российских городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Тобольск, Томск, Санкт-Петербург и Москва, а также Бельгию, США, Великобританию, Австрию, Францию, Германию, Южную Корею, Израиль и Японию.

Самара и Тольятти — единственные города в Поволжье, которые традиционно принимают концерты Транссибирского Арт-Фестиваля. 

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером концертов в Самаре выступает ПАО "Сбербанк".

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