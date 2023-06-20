В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

В Самарской области пройдет всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей "Поет село родное"*перезагрузка". За победу будут бороться народные коллективы и фольклорные ансамбли из 14 регионов России, а благодаря информационным технологиям оценить силу народного голоса смогут сотни тысяч жителей Самарского региона.

"Народная песня является частью духовной культуры, отражает жизнь народа во всех ее проявлениях, входит в жизнь ребенка с колыбельной песней матери и сопровождает его в течение всей жизни: в игре, учении, труде, сфере свободного общения, в горе и в радости, будни и праздники. А ведь именно богатство народной песни сообщает о нравственном законе и правилах жизни, о лучших качествах человеческого сердца", — отметила художественный руководитель театра народной песни "Добро", профессор, председатель предметно-цикловой комиссии по специальности "Сольное, хоровое народное пение" Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области, член жюри фестиваля-конкурса Наталия Бикметова.

В дистанционном этапе фестиваля-конкурса, который проходил с 1 апреля по 15 мая в социальной сети "ВКонтакте", приняли участие 110 творческих коллективов из 40 регионов России. По итогам дистанционного этапа лучшие коллективы были рекомендованы для участия во II (очном) этапе фестиваля-конкурса.

На фестиваль-конкурс, который пройдет 23 — 25 июня в Тольятти, соберутся 24 коллектива. Это народные хоры и фольклорные ансамбли из 14 регионов России: республик Карелия, Марий Эл, Донецкой Народной Республики, Удмуртской Республики, Пермского края, Белгородской, Омской, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Псковской, Самарской областей и г. Москвы.

23 июня в 15:00 в Большом концертном зале филармонии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Тольятти, ул. Юбилейная, 4А) состоится торжественное открытие фестиваля.

"На фестивале мы увидим лучшие творческие коллективы во всей страны. Всех их объединяет невероятный талант и желание сохранить традиции народно-певческого искусства нашего великого народа, историю и культуру нашей Родины. А еще это будут дни, насыщенные новыми знакомствами, профессиональным и дружеским общением, выступлениями перед жителями нашей области. Я хочу пожелать участникам плодотворной работы и вдохновения!" — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участников и зрителей ждет содержательная программа: церемония открытия, конкурсные просмотры, выездные концерты, учебно-практическая лаборатория для руководителей любительских коллективов, мастер-класс, церемония награждения и заключительный Гала-концерт.

Площадками для проведения очного этапа также станут концертные залы культурно-досуговых учреждений Самарской области. А у жителей губернии будет возможность познакомиться с уникальными образцами народного песенного творчества.

23 июня в 4 муниципальных образованиях Самарской области пройдут выездные концерты лучших российских коллективов:

— ДК села Хрящевка, Ставропольского района — здесь выступят "Народный самодеятельный коллектив" фольклорный ансамбль "Беседушка" Белгородской области и Заслуженный коллектив народного творчества песенно-хореографический ансамбль "Уралочка" (хоровая группа) Свердловской области (начало в 17.00);

— ДК Жигулевска посетят с концертными программами Заслуженный коллектив народного творчества Народный фольклорный ансамбль "Звонница" Омской области и Народный ансамбль русской песни "Золотые купола" Московской области (начало в 17.00);

— жители Красноярского района услышат группу народного хора "Oma pajo" из республики Карелия. Концерт пройдет на площадке ДК "Волжанин" (начало в 18.00);

— в культурно-досуговом центре "Созвездие" Волжского района, отремонтированном в рамках национального проекта "Культура", состоится творческая встреча-концерт с народным коллективом — фольклорным ансамблем "Уграда" Псковской области и группой "Сорокино" фольклорного ансамбля "Радуга" из Москвы (начало в 18.00).

25 июня в 17.00 в Большом концертном зале филармонии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского состоится заключительный гала-концерт с участием лауреатов.

Прямую трансляцию гала-концерта жители Самарской области и других регионов России смогут посмотреть на сайтах и в социальных сетях организаторов фестиваля-конкурса, а также в виртуальных концертных залах Самарского региона.