К юбилею кинохроники на склоне площади Славы покажут уникальные кадры, которые студия снимала 7 ноября 1941 года

85 лет назад объективы камер были направлены не только на парад на Красной площади. В Воронеже и в Куйбышеве тоже прошли военные парады.
Самарская студия кинохроники к началу Великой Отечественной войны уже имела 14-летний опыт работы, и к октябрю 1941 г. стала главным кинематографическим центром страны.
В Самару (тогда Куйбышев) стекались боевые репортажи со всех фронтов, студия выпускала "Союзкиножурнал", "СССР на экране". К 1945 г. студия стала символом кинолетописи Победы.
Самарская кинохроника - это пример того, как можно меняться и развиваться, сохраняя традиции многих показателей кинодокументалистов.
К ноябрю 1941 г. Куйбышев стал запасной столицей СССР. Сюда были эвакуированы правительство и послы 22 стран. Именно здесь, на площади им. Куйбышева, операторам кинохроники предстояло запечатлеть событие, которое по своей мощи должно было не уступать московскому.
Съемки парада в Куйбышеве имели свою специфику. Если на Красной площади И.В.Сталин акцентировал внимание на всенародном ополчении, то в Куйбышеве парад носил характер демонстрации союзнического единства и военной мощи.
На трибунах стояли дипломаты США, Великобритании и других стран. Операторы должны были зафиксировать их присутствие, чтобы показать миру: союзники рядом, несмотря на то что Москва в осаде.
Съемочные группы работали в условиях жесточайшей секретности и спешки. Главная сложность заключалась в том, что для съемок использовалась множественная точка установки камер. Операторы располагались на крышах зданий, окружающих площадь, чтобы охватить панораму. Это создавало риски: пленка была дефицитом, а дубли - невозможны. Каждый метр отснятого материала был на вес золота.
Особый акцент делался на технике. По площади проходили танки и артиллерия, но главным событием стала авиация. Съемка воздушного парада требовала синхронизации наземных камер и операторов, находившихся в воздухе. Именно эти кадры студии позже вошли в знаменитый фильм "Разгром немецких войск под Москвой", получивший "Оскар", хотя многие зрители даже не подозревали, что часть обороны столицы была снята в Куйбышеве.
Съемки 1941 г. в Куйбышеве - это пример монтажного кино. Операторы знали, что их материал не покажут сразу. Пленку нужно проявить, смонтировать и доставить в другие города для выпуска на экраны. В условиях военного времени киножурналы студии были главным средством информации.
Съемка парада в Куйбышеве стала кинодокументом. В кадр попадали лица рабочих, которые шли в колоннах, лица военных. Операторы намеренно брали крупные планы, чтобы показать решимость. Снимали и дипломатов: их присутствие на трибуне было сигналом для западной прессы, что СССР сражается и получает поддержку.
Известны имена всех операторов Самарской (Куйбышевской) студии кинохроники, снимавших тот парад. Многие из них были отозваны с передовой. Их работа в Куйбышеве 7 ноября 1941 г. была не просто съемкой. Это был акт фиксации истории. Эти кадры стали свидетельством того, что страна и ее руководство продолжают жить и бороться.
Сегодня, спустя 85 лет, это не просто видео - это застывшее напряжение момента, когда кинохроника была единственным окном в мир, через которое страна показывала: "Мы здесь. Мы стоим. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?