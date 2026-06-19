В Самаре состоялась премьера летнего фильма Андрея Петрякова "Это было легендарно"

Короткометражная городская комедия с Виктором Логиновым и Никитой Плахотнюком рассказывает зрителю о приключениях местного гида-неудачника и известного актера, который напросился к нему на экскурсию. Фильм снят командой самарского продакшна ОНАМАНИТ к 145-летнему юбилею Жигулевского пивзавода. Комедия уже доступна для просмотра бесплатно онлайн на VK Видео.
По сюжету местный гид Федя встречает в очереди "на Дне" своего кумира - актера Виктора Логинова, который просит провести для него небольшую экскурсию по городу. Обычная прогулка под давлением обстоятельств, времени и других событий превращается в иммерсивную. Феде предстоит одновременно спасти праздник, дружбу и свой звездный час, который выпадает раз в жизни.
Авторы сценария фильма - Андрей Петряков и Леонид Гук. Продюсер - Альберт Абузяров. Съемки фильма проходили в Самаре летом 2025 года. Премьерные кинопоказы прошли в кинотеатре "Художественный", а также в баре "На Дне" и собрали полные залы.
Отдельное внимание в фильме уделяется музыке. В картине звучит песня "Самара" Бориса Бурдаева (Братья Грим). Также специально для фильма был записан одноименный саундтрек "Это было легендарно".
Ранее самарский продакшн ОНАМАНИТ выпустил фильмы-экскурсии "Необычная", "Она манит аномально" и "Зимняя Необычная", которые собрали несколько миллионов просмотров среди жителей и гостей Самары. Новая короткометражная картина "Это было легендарно" посвящена летнему отдыху в Самарской области и 145-летию Жигулевского пивзавода.
Андрей Петряков, режиссер фильма:
"После первой премьеры фильма к нам подошли сотрудники кинотеатра и спросили: что мы сделали для зрителей, потому что они выходили с сеанса со счастливыми глазами? Мы показали фильм о приключениях, дружбе и нашем любимом городе. Надеемся, что "Это было легендарно" полюбится широкому зрителю и сделает людей чуточку счастливее, а Самару - еще более привлекательной".
Виктор Логинов, актер:
"Честно говоря, я ошеломлен. Думал, что приеду в Самару на пару дней, но потом вдруг неожиданно оказался в очереди "на Дне", на самокате и даже за Волгой. Все как-то закружилось. Этот фильм - для тех, кто знает, что такое настоящее самарское лето. Для тех, кто хоть раз в жизни переправлялся на другой берег или катался на речном трамвайчике в Ширяево. Для тех, кто гулял по вечерней улице Куйбышева и не хотел уходить домой. Теперь я знаю, почему из Самары так сложно уехать. Спасибо, Самара! Это было легендарно!"
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?