В Самаре состоялась премьера летнего фильма Андрея Петрякова "Это было легендарно"

Короткометражная городская комедия с Виктором Логиновым и Никитой Плахотнюком рассказывает зрителю о приключениях местного гида-неудачника и известного актера, который напросился к нему на экскурсию. Фильм снят командой самарского продакшна ОНАМАНИТ к 145-летнему юбилею Жигулевского пивзавода. Комедия уже доступна для просмотра бесплатно онлайн на VK Видео.

По сюжету местный гид Федя встречает в очереди "на Дне" своего кумира - актера Виктора Логинова, который просит провести для него небольшую экскурсию по городу. Обычная прогулка под давлением обстоятельств, времени и других событий превращается в иммерсивную. Феде предстоит одновременно спасти праздник, дружбу и свой звездный час, который выпадает раз в жизни.

Авторы сценария фильма - Андрей Петряков и Леонид Гук. Продюсер - Альберт Абузяров. Съемки фильма проходили в Самаре летом 2025 года. Премьерные кинопоказы прошли в кинотеатре "Художественный", а также в баре "На Дне" и собрали полные залы.

Отдельное внимание в фильме уделяется музыке. В картине звучит песня "Самара" Бориса Бурдаева (Братья Грим). Также специально для фильма был записан одноименный саундтрек "Это было легендарно".

Ранее самарский продакшн ОНАМАНИТ выпустил фильмы-экскурсии "Необычная", "Она манит аномально" и "Зимняя Необычная", которые собрали несколько миллионов просмотров среди жителей и гостей Самары. Новая короткометражная картина "Это было легендарно" посвящена летнему отдыху в Самарской области и 145-летию Жигулевского пивзавода.

Андрей Петряков, режиссер фильма:

"После первой премьеры фильма к нам подошли сотрудники кинотеатра и спросили: что мы сделали для зрителей, потому что они выходили с сеанса со счастливыми глазами? Мы показали фильм о приключениях, дружбе и нашем любимом городе. Надеемся, что "Это было легендарно" полюбится широкому зрителю и сделает людей чуточку счастливее, а Самару - еще более привлекательной".

Виктор Логинов, актер:

"Честно говоря, я ошеломлен. Думал, что приеду в Самару на пару дней, но потом вдруг неожиданно оказался в очереди "на Дне", на самокате и даже за Волгой. Все как-то закружилось. Этот фильм - для тех, кто знает, что такое настоящее самарское лето. Для тех, кто хоть раз в жизни переправлялся на другой берег или катался на речном трамвайчике в Ширяево. Для тех, кто гулял по вечерней улице Куйбышева и не хотел уходить домой. Теперь я знаю, почему из Самары так сложно уехать. Спасибо, Самара! Это было легендарно!"