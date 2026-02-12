В Самарской области стартовал проект по созданию документального фильма "Правнуки Победы"

Идея проекта "Правнуки Победы" — взгляд сегодняшнего 15-летнего подростка на события Великой Отечественной войны, отразившиеся в истории нашего города — запасной столицы СССР, в период с октября 1941 по август 1943. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Что знает новое поколение о той, давней, как им кажется, истории войны и Победы? О быте и голоде, о эвакуированных заводах и тяжком труде детей и стариков во имя Победы, об уникальном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, о помощи жителей фронту и многом, многом другом.

Почему именно в нашем городе есть памятник штурмовику ИЛ-2? С годами стирается память о днях Великой Победы, забываются имена не только исторических деятелей и полководцев, но и близких людей — участников войны, тружеников тыла, прадедов и прабабушек сегодняшних молодых людей, а ведь без знания прошлого нет будущего.

Быть "правнуками Победы" — это значит знать историю, ощущать свою связь с ней. В основе фильма уникальные кинофотодокументы того периода. Над фильмом работает студия "Волга-фильм", которая в 2025 году отметила 35-ти летний юбилей. Режиссер член СК РФ Дмитрий Одерусов, автор сценария доктор филологических наук, профессор Михаил Перепелкин, консультанты: главный библиограф Самарской областной библиотеки Александр Завальный, доктор исторический наук, профессор Александр Репинецкий.

Фильм "Правнуки Победы" будет показан на областных площадках в этом году. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.