16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовал проект по созданию документального фильма "Правнуки Победы" "Ну, ИИ, погоди!": стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию "Союзмультфильма" Более 226 млн рублей за первые сутки проката собрал фильм "Буратино" В "Художественном" пройдет "Новогодняя перезагрузка" В Самаре снимают "документалку" о Безымянке

Кино Культура

В Самарской области стартовал проект по созданию документального фильма "Правнуки Победы"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Идея проекта "Правнуки Победы" — взгляд сегодняшнего 15-летнего подростка на события Великой Отечественной войны, отразившиеся в истории нашего города — запасной столицы СССР, в период с октября 1941 по август 1943. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Что знает новое поколение о той, давней, как им кажется, истории войны и Победы? О быте и голоде, о эвакуированных заводах и тяжком труде детей и стариков во имя Победы, об уникальном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, о помощи жителей фронту и многом, многом другом.

Почему именно в нашем городе есть памятник штурмовику ИЛ-2? С годами стирается память о днях Великой Победы, забываются имена не только исторических деятелей и полководцев, но и близких людей — участников войны, тружеников тыла, прадедов и прабабушек сегодняшних молодых людей, а ведь без знания прошлого нет будущего.

Быть "правнуками Победы" — это значит знать историю, ощущать свою связь с ней. В основе фильма уникальные кинофотодокументы того периода. Над фильмом работает студия "Волга-фильм", которая в 2025 году отметила 35-ти летний юбилей. Режиссер член СК РФ Дмитрий Одерусов, автор сценария доктор филологических наук, профессор Михаил Перепелкин, консультанты: главный библиограф Самарской областной библиотеки Александр Завальный, доктор исторический наук, профессор Александр Репинецкий.

Фильм "Правнуки Победы" будет показан на областных площадках в этом году. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1