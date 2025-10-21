Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Самаре с 13 по 23 ноября

Тринадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, пройдет с 13 по 23 ноября в кинозале Третьяковской галереи в Самаре, кинотеатрах "Художественный" и "Синема Парк-Хаус".
В программе - лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, в том числе ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Марине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет.
Уже 13 лет Beat Weekend дает зрителям возможность увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки. Фестиваль стал значимым культурным событием, которое проводится в партнерстве с местными командами: любителями кино и кураторами, представителями модных заведений и инфлюенсерами. Генеральным партнером Beat Weekend впервые выступит сервис Яндекс.Пэй для бизнеса. Многолетний стратегический партнер фестиваля - Кинопоиск: лучшие фильмы из программы Beat 2025 можно будет увидеть на платформе с 13 ноября.
Фестиваль откроется фильмом "Добро пожаловать в Линчлэнд" (18+), в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. В Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве зрители смогут увидеть еще одно посвящение Линчу: камерная лента "Дэвид Линч: жизнь в искусстве" (18+) построена на разговорах с режиссером о его жизни и творчестве.
Тему искусства продолжает фильм "Ансельм. Шум времени" (18+) - грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых знаменитых из ныне живущих художников, немца Ансельма Кифера, снятое не менее знаменитым немцем Вимом Вендерсом. Фильм "Я - Мартин Парр" (18+) не просто рассказывает о карьере легендарного фотографа агентства Magnum, но и показывает Мартина Парра как невероятно обаятельного человека.
Как всегда, в программе есть фильмы об архитектуре и дизайне. "Время брутализма" (18+) предлагает поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды на примере бруталистских зданий македонской столицы Скопье. Другое важное архитектурно-дизайнерское течение затрагивает картина "Модернизм, Inc." (18+): ее герой, арт-директор компании IBM Элиот Нойес, в 1960-х перенес принципы модернизма в корпоративный мир.
На Beat Weekend покажут и избранные работы из программы российского документального кино "Док индустрия" последнего Beat Film Festival. "Семейный портрет" (18+) (главный приз "Док индустрии") приглашает провести несколько теплых летних дней с московской семьей, влюбленной в скейтбординг. Документальная новелла "Дача-Культ" (18+) рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни. А авторы "Взаимопонимания" (18+) беседуют со случайными людьми, чтобы понять где и как найти своего человека в эпоху разобщенности.
На фестивале также представят работы победителей программы "Документальное кино" от креативной платформы "Простор" от VK. "Выход из воды" (18+) Виталия Селина рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт, а "Король тыкв" (18+) Михаила Александрова - о молодом жителе Подмосковья, который выращивает гигантские тыквы и мечтает установить мировой рекорд в этом деле.
В подборке Best of Beat представлены зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Это фильмы о режиссере и клипмейкере, авторе оскаровского "Вечного сияния чистого разума" и лучших видео Бьорк и Daft Punk Мишеле Гондри - "Мишель Гондри: DIY" (18+), о совместной авантюре Майкла Джордана и Nike, принесшей миллионы - "Майкл и его джорданы" (18+), и о команде мультсериала "Смешарики", на котором выросло несколько поколений российских детей, - "Двадцать лет со Смешариками" (18+).
Сеансы дополнятся программой специальных событий с участием местных культурных героев, журналистов и представителей городских сообществ.
Узнать расписание и купить билеты можно по ссылке.
