Директор "ТерНИИгражданпроекта": "Выделение градостроительной сферы в отдельный центр было верным решением"

Большое количество вопросов о застройке и социальных объектах во время прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева подтверждает важность градостроительной политики. Таким мнением поделился исполняющий обязанности директора ГАУ СО "ТерНИИгражданпроект" Семен Соловьев.

"Во время прямой линии губернатора, конечно, было много вопросов — и по ЖКХ, и по дорогам, и по транспорту. В бегущей строке на экране я видел, что звучали вопросы о строительстве школ и детских садов на разных территориях. Всё это относится к сфере градостроительной политики.

Чтобы минимизировать проблемы с инфраструктурой, необходимо заранее всё просчитывать и проектировать. Именно этой работой занимается наша организация: мы осуществляем градостроительную и проектную деятельность.

Не зря губернатор во время прямой линии отдельно уделил внимание работе нового министерства градостроительной политики. Он озвучил лишь некоторые итоги его деятельности, но уже сейчас очевидно: выделение градостроительной сферы в отдельный центр было верным решением. Так что продолжаем двигаться по намеченному пути", - прокомментировал Семен Соловьев.