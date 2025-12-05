16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директор "ТерНИИгражданпроекта": "Выделение градостроительной сферы в отдельный центр было верным решением" В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус В Самарской области будут мониторить вред, причиняемый другими государствами СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального министерства науки и высшего образования

Общество

Директор "ТерНИИгражданпроекта": "Выделение градостроительной сферы в отдельный центр было верным решением"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большое количество вопросов о застройке и социальных объектах во время прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева подтверждает важность градостроительной политики. Таким мнением поделился исполняющий обязанности директора ГАУ СО "ТерНИИгражданпроект" Семен Соловьев.

"Во время прямой линии губернатора, конечно, было много вопросов — и по ЖКХ, и по дорогам, и по транспорту. В бегущей строке на экране я видел, что звучали вопросы о строительстве школ и детских садов на разных территориях. Всё это относится к сфере градостроительной политики.

Чтобы минимизировать проблемы с инфраструктурой, необходимо заранее всё просчитывать и проектировать. Именно этой работой занимается наша организация: мы осуществляем градостроительную и проектную деятельность.

Не зря губернатор во время прямой линии отдельно уделил внимание работе нового министерства градостроительной политики. Он озвучил лишь некоторые итоги его деятельности, но уже сейчас очевидно: выделение градостроительной сферы в отдельный центр было верным решением. Так что продолжаем двигаться по намеченному пути", - прокомментировал Семен Соловьев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4