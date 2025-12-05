В Самарской области будут мониторить вред, причиняемый другими государствами

Органы власти Самарской области, а также организации, расположенные в регионе будут передавать в прокуратуру сведения о вреде, причиненном иностранными источниками. Проект соответствующего указа губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Такая мера необходима для реализации Указа президента от 19 мая 2025 г. "О государственном мониторинге вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям иностранными источниками".

Указ президента возложил на органы прокуратуры учет такого ущерба имуществу всех видов собственности, а также жизни и здоровью граждан. Под указ при этом не попал вред, причиненный санкциями. Необходимость Указа обосновывалась целями совершенствования защиты национальных интересов. Из приказов Генпрокуратуры, появившихся позднее, следует, что учитывать будут ущерб от действий иностранных вооруженных сил, ударов дронами и диверсий.

Губернаторский указ предполагает, что органы исполнительной и муниципальной власти будут направлять сведения о фактах причинения вреда в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Данные будут включать в себя в том числе информацию о государственных расходах и объемах затраченных ресурсов, связанных с устранением ущерба. Раз в месяц сведения будут передаваться в прокуратуру.

Организациям, которые работают на территории региона, указ предписывает передавать сведения в прокуратуру напрямую.