Общество

В Самарской области будут мониторить вред, причиняемый другими государствами

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Органы власти Самарской области, а также организации, расположенные в регионе будут передавать в прокуратуру сведения о вреде, причиненном иностранными источниками. Проект соответствующего указа губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Такая мера необходима для реализации Указа президента от 19 мая 2025 г. "О государственном мониторинге вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям иностранными источниками".

Указ президента возложил на органы прокуратуры учет такого ущерба имуществу всех видов собственности, а также жизни и здоровью граждан. Под указ при этом не попал вред, причиненный санкциями. Необходимость Указа обосновывалась целями совершенствования защиты национальных интересов. Из приказов Генпрокуратуры, появившихся позднее, следует, что учитывать будут ущерб от действий иностранных вооруженных сил, ударов дронами и диверсий. 

Губернаторский указ предполагает, что органы исполнительной и муниципальной власти будут направлять сведения о фактах причинения вреда в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Данные будут включать в себя в том числе информацию о государственных расходах и объемах затраченных ресурсов, связанных с устранением ущерба. Раз в месяц сведения будут передаваться в прокуратуру. 

Организациям, которые работают на территории региона, указ предписывает передавать сведения в прокуратуру напрямую.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

