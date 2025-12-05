Полиция Сызрани накрыла наркопритон

В полицию Сызрани поступила информация, что подозреваемая в покушении на хранение наркотиков местная жительница организовала в своей квартире на ул. Декабристов наркопритон, передает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители, прибыв по адресу, убедились, что в квартире систематически употребляют наркотики и психотропные вещества. Были изъяты одноразовые шприцы, стеклянный пузырек и другие предметы для приготовления и употребления "запрещенки".

Злоумышленница пояснила, что сама является наркозависимой и безработной, поэтому предоставляла своим знакомым квартиру в обмен на продукты питания.

В отношении 35-летней ранее неоднократно привлекавшейся к административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.