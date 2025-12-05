Глава Сызрани рассказал о ночной атаке БПЛА в городе

В пятницу, 5 декабря, в 4:10 утра глава Сызрани Сергей Володченков объявил об атаке БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией Самарской области уничтожили 9 БПЛА. По стране, в общей сложности, была отражена атака 41 украинского беспилотника. Помимо 63-региона девять сбили над территорией Крыма, 8 — над Саратовской областью, 7 — над Ростовской и один БПЛА — над территорией Краснодарского края.
Мэр Сызрани призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости: "В связи с атакой БПЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома".
Также Сергей Володченков напомнил, что не следует приближаться к возможным местам падения БПЛА. При их обнаружении — сообщить по телефону 112.
"Воздержитесь от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментируйте работу наших служб", — призвал он.
Напомним, около 1:00 ночи в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. С 2:50 введен запрет на полеты в аэропорту Курумоч.
