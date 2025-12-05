В Самаре уничтожили 1300 литров алкоголя

Судебные приставы Самары передали на уничтожение почти 1,3 тысячи литров спиртосодержащей продукции, которую предприниматели продавали без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

"В отделении судебных приставов Советского района Самары на исполнении находилось 25 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать", - отмечается в сообщении.

Сомнительный алкоголь объемом в 1 268 литров передали в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения. Также сотрудниками органа принудительного исполнения на уничтожение передано 47 пачек некачественных сигаретных стиков.

"Исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - рассказали приставы.