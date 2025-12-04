В Самаре отменят электрички из Самары в Жигулевск

В Самарской области 17 декабря изменится расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Жигулевское Море – Жигулевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Отменяются на всем участке поезда:
1. № 7373 Жигулевское Море (отпр.9.51) — Жигулевск (приб.10.07)
2. № 7374 Жигулевск (отпр.10.59) — Жигулевское Море (приб.11.13)
3. № 7379 Жигулевское Море (отпр.20.00) — Жигулевск (приб.20.16)
4. № 7380 Жигулевск (отпр.20.54) — Жигулевское Море (приб.21.08)
Маршрут поезда № 6014/6013 Самара (отпр.17.15) — Жигулевское Море (приб.19.28) устанавливается сообщением Самара (отпр.17.15) — Курумоч (приб.18.40) на участке Курумоч — Жигулевское Море отменяется.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.