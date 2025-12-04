16+
Общество

В Самаре отменят электрички из Самары в Жигулевск

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области 17 декабря изменится расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Жигулевское Море – Жигулевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Отменяются на всем участке поезда:

1. № 7373 Жигулевское Море (отпр.9.51) — Жигулевск (приб.10.07)
2. № 7374 Жигулевск (отпр.10.59) — Жигулевское Море (приб.11.13)
3. № 7379 Жигулевское Море (отпр.20.00) — Жигулевск (приб.20.16)
4. № 7380 Жигулевск (отпр.20.54) — Жигулевское Море (приб.21.08)

Маршрут поезда № 6014/6013 Самара (отпр.17.15) — Жигулевское Море (приб.19.28) устанавливается сообщением Самара (отпр.17.15) — Курумоч (приб.18.40) на участке Курумоч — Жигулевское Море отменяется.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

