Движение транспорта по участку ул. Литвинова временно ограничат в Самаре

В Самаре с 06:00 6 декабря до 23:59 20 декабря будет ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской. Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
На период ограничений будет изменена схема движения общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 будут следовать в объезд по улицам Воеводина, Металлургической и Магистральной. Временно не будет работать остановка "Улица Магистральная" для автобусов, следующих в сторону пос. Зубчаниновка.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.