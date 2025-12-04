Движение транспорта по участку ул. Литвинова временно ограничат в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 06:00 6 декабря до 23:59 20 декабря будет ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской. Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары