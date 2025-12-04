На улице Ташкентской собираются заменить трамвайные пути

Износ трамвайных путей в Самаре составляет 80% от общего объема путевого хозяйства. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.
"В 2025 году была подготовлена проектная документация на ремонт трамвайных путей на участке ул. Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. Реализация этого и других инфраструктурных проектов "ТТУ" намечена на 2026 год", - рассказал Владимир Чичев.
По его словам, в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ташкентской, от Демократической до 15-го микрорайона.
"Этот участок также значим для Самары. Но проводить там ремонт можно будет только после завершения работ на Ново-Садовой, чтобы полностью не закрывать трамвайное движение в этой части города", - пояснил глава дептранса.
