Общество

На улице Ташкентской собираются заменить трамвайные пути

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Износ трамвайных путей в Самаре составляет 80% от общего объема путевого хозяйства. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"В 2025 году была подготовлена проектная документация на ремонт трамвайных путей на участке ул. Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. Реализация этого и других инфраструктурных проектов "ТТУ" намечена на 2026 год", - рассказал Владимир Чичев.

По его словам, в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ташкентской, от Демократической до 15-го микрорайона.

"Этот участок также значим для Самары. Но проводить там ремонт можно будет только после завершения работ на Ново-Садовой, чтобы полностью не закрывать трамвайное движение в этой части города", - пояснил глава дептранса.

 

