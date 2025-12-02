Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"

Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

Борьба с пробками: от полос для поворотов до развязок

- Владимир Евгеньевич, вы уже более полугода занимаете должность. Как оцениваете транспортную систему Самары. Какие видите проблемы? Какие плюсы?

- Самара - город, в котором активно используются различные виды пассажирского транспорта. Работают автобусные маршруты, имеется развитая трамвайная и троллейбусная сеть, функционирует метрополитен. И это плюс. Ведь в некоторых городах отказались от трамваев и от троллейбусов. Из проблемных вопросов - существенный износ подвижного состава и инфраструктуры. Хотелось бы также более активно задействовать в перевозках линию метрополитена.

По этому направлению ведем системную работу. По автобусным маршрутам уже обновлено более 50% подвижного состава. Трамвайный парк пополнился тремя трехсекционными трамваями "Витязь М" и 40 "Львятами". Одновременно занимаемся вопросом обновления вагонов метрополитена. На перспективу рассматриваем вопрос закупки троллейбусов.

Активно ведутся работы по строительству станции метро "Театральная". Буквально недавно принято решение о частичном возобновлении движения трамваев на перекрестке ул. Красноармейской и Галактионовской в двухпутном исполнении.

Фото: Александра Ламзина

- Самара, как и многие миллионники, страдает такой болезнью, как пробки. Какие меры принимаются для решения проблемы?

- Самара занимает четвертое место по уровню автомобилизации населения в РФ, что в первую очередь и характеризует загруженность дорог. Как правило, задержки транспорта отмечаются на основных магистралях с высокой интенсивностью движения.

К самым загруженным можно отнести перекрестки ул. Авроры и Аэродромной, Московское шоссе и Авроры, Авроры и Гагарина и ряд других участков. В первую очередь это связано с высокой интенсивностью движения транспорта по пересекаемым улицам и плотными пешеходными потоками. В ряде случаев на пропускную способность негативно влияет наличие парковок в непосредственной близости к перекрестку.

Совместно с Госавтоинспекцией мы ведем планомерную работу по снижению транспортной нагрузки и количества заторовых ситуаций на дорогах. Строим дополнительные полосы для выделения левых поворотов. Вместе с региональным минтрансом внедряем автоматизированную систему управления светофорами на 215 перекрестках Самары.

- Есть мнение, что для решения проблемы пробок необходимо расширять дороги и строить развязки. Вы с этим согласны?

- Реконструкция отдельных участков дорог, в том числе строительство развязок, позволит существенно повлиять на пропускную способность. Но эти мероприятия - долгосрочные и затратные, поэтому не могут быть реализованы оперативно.

Строительство развязок, на мой взгляд, целесообразно на пересечениях Московского шоссе и ул. Авроры, ул. Авроры и Промышленности, Южного шоссе и ул. Уральской, Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда.

Департамент активно участвует в разработке программы развития транспортного комплекса Самары. В рамках текущей работы направляются предложения в вышестоящие структуры по строительству развязок и реконструкции улично-дорожной сети. Например, в текущем году мы обратились в минтранс по вопросам строительства развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Уральской, реконструкции моста через реку Татьянку, расширения ул. Народной и ул. Белорусской.

- Какие новшества стоит ожидать горожанам в плане организации дорожного движения в Самаре?

- В ближайшее время планируется установка проекторов в границах пешеходных переходов, которые будут проецировать силуэт соответствующего дорожного знака на проезжую часть и дополнительно информировать водителя. Работы проведут на 15 участках, в том числе на ул. Калинина, 82, на ул. Академика Тихомирова, 2, на ул. Лукачева, 17.

Ведется работа по строительству выделенных полос для левых поворотов - например, по ул. Вольской (на пересечениях с ул. Александра Матросова, Средне-Садовой и Ново-Вокзальной). Часть мероприятий планируется реализовать в текущем году. В случае ухудшения погоды перенесем работы на 2026 год.

Больше выделенок для автобусов

- В Самаре перманентно обсуждается тема кризиса в работе общественного транспорта. Есть ли он сейчас, на ваш взгляд?

- По результатам работы в должности полагаю, что наиболее сложные вопросы решены. С 2025 года удалось существенно обновить парк автобусов, сформирован хороший задел по трамваям. Вопрос нехватки общественного транспорта стал менее актуальным по сравнению с предыдущими периодами, в том числе за счет запуска новых маршрутов в Красноглинский и Куйбышевский районы.

В то же время остаются актуальными вопросы обновления и модернизации транспортной инфраструктуры, в первую очередь, электрического транспорта. Наша задача на данном этапе - задействовать все имеющиеся возможности по участию в различных программах и привлечению средств вышестоящих бюджетов.

Фото: Александра Ламзина

- Как автобусные перевозчики справляются со своей работой? Есть ли к ним претензии?

- В целом автобусные перевозки выполняются в необходимом объеме в соответствии с условиями заключенных контрактов. Процент выполнения транспортной работы довольно высок.

Есть отдельные инциденты, связанные с эксплуатацией автобусов, в том числе имеются случаи возгорания. Эти вопросы решаются с привлечением экспертов и производителей. Конечно, есть и текучка, отдельные жалобы на водителей и кондукторов, по этому направлению ведем работу. Все перевозчики перед сменами подготавливают резервный подвижной состав, чтобы оперативно заменить транспорт, по какой-то причине сошедший с линии.

- Отставание автобусов от расписания перевозчики зачастую объясняют тем, что транспорт стоит в пробках. Как вы считаете, нужно ли выделять для них отдельные полосы на дорогах?

- Выделение полос для движения общественного транспорта, безусловно, позволит увеличить среднюю скорость движения, повысит качество и уровень обслуживания пассажиров. Но внедрение таких полос, особенно на дорогах с незначительной шириной проезжей части, требует серьезного изучения, так как это повлияет на пропускную способность.

Министерство транспорта при участии администрации Самары разрабатывает концепцию транспортного обслуживания Самарской области. Прорабатывается и вопрос внедрения выделенных полос на ул. Гагарина, Московском шоссе, ул. Ново-Садовой.

- Ваши предшественники не раз говорили об отказе от маршруток. Какого мнения придерживаетесь вы?

- Считаю, что пассажиры должны быть обеспечены комфортным транспортом с полным спектром действующих льгот по оплате проезда. Именно в таком формате работают муниципальные перевозки, и в перспективе мы должны обеспечить полный охват, в том числе и так называемые маршрутки. Конкретные сроки будут зависеть от объемов выделяемого финансирования, но к этому мы определенно будем идти.

257 трамваев и 153 троллейбуса - под замену

- Как обстоят дела в МП "ТТУ" в настоящее время? Какие проблемы необходимо решить на предприятии? Планируется ли для этого прибегать к помощи сторонних инвесторов?

- Одна из наиболее острых проблем предприятия - сильная изношенность подвижного состава, контактной сети трамваев и троллейбусов, трамвайных путей и всей инфраструктуры, а также недостаточные темпы их обновления. Как следствие, снижение уровня технической надежности и безопасности транспортных средств, увеличение случаев схода подвижного состава с маршрутов из-за технических неисправностей.

Для решения этих проблем и развития отрасли необходимо значительное увеличение финансирования. Прибегать к помощи сторонних инвесторов мы не планируем, хотя поступали предложения о передачи предприятия в концессию. Администрация Самары считает, что столь крупное предприятие должно находиться под руководством города, а не частной организации.

- Сколько еще трамваев и троллейбусов предстоит заменить?

- Большая часть трамваев, ежедневно выходящих на маршруты, была произведена в период с 1978-1990 года, а троллейбусов - в 1990-е годы. Выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов, находящих на балансе "ТТУ".

Губернатор утвердил стратегию социально-экономического развития до 2029 года, которая предусматривает мероприятия по обновлению парка "ТТУ". В 2026 году в Самару поставят 31 трамвайный вагон "Львенок" производства ООО "ПК Транспортные системы".

Даже при условии ритмичного обновления трамваев считаю важным сохранять тенденцию по капитальному ремонту и модернизации устаревших вагонов. Это ускорит обновление парка и, как следствие, улучшит качество перевозок пассажиров.

- Удовлетворяют ли перевозчика технические характеристики новых трамваев? Есть ли проблемные моменты? От жителей, например, звучали претензии по работе кондиционеров.

- Трамвайные вагоны "Львенок" соответствуют современным требованиям. Все проблемные моменты "ТТУ" обсуждает напрямую с производителем.

По поводу кондиционеров могу сказать, что действительно были проблемы в этой части. Но производители оборудования и вагонов оперативно отреагировали и устранили недочеты. Летом 2026 года таких проблем быть не должно.

Фото: Александра Ламзина

- Каков уровень износа трамвайных путей в Самаре на данный момент? Какие участки планируется переложить в ближайшие годы?

- Износ по путям составляет 80% от общего объема путевого хозяйства предприятия. В 2025 году была подготовлена проектная документация на ремонт трамвайных путей на участке ул. Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. Реализация этого и других инфраструктурных проектов "ТТУ" намечена на 2026 год.

В ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ташкентской от Демократической до 15-го микрорайона. Этот участок также значим для Самары. Но проводить там ремонт можно будет только после завершения работ на Ново-Садовой, чтобы полностью не закрывать трамвайное движение в этой части города.

- Не раз обсуждалась и тема обособления трамвайных рельсов от общего транспортного потока. Планируется ли проведение работ в этом направлении?

- Тема обособления трамвайных путей от общего транспортного потока - это необходимые мероприятия для нашего города. Мы прорабатываем данный вопрос и обязательно будем его внедрять в систему транспортного обслуживания. Обособление путей приведет к ускорению трамвайного движения до 30%, к стабилизации выполнения рейсов, сокращению простоев из-за ДТП. Как результат - улучшится качество пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом.

Куда нужно "тянуть" метро

- Как продвигается обновление подвижного состава Самарского метрополитена? Что может помочь его развитию и увеличению пассажиропотока, кроме строительства новых станций?

- Сегодня обновленный подвижной состав метрополитена составляет 35 вагонов. 31 капитально отремонтировали на заводе в Санкт-Петербурге с 2019 по 2025 годы. Новый поезд из четырех вагонов курсирует с 2020 года. Срок службы оставшихся 15 вагонов также планируем продлить в результате капремонта.

Фото: Юлия Зиганшина

Также в 2025 году МП "Самарский метрополитен" заменил ходовые рельсы по второму пути участка Московская - Гагаринская, провел капремонт трех единиц электроподвижного состава и ремонт наружных инженерных коммуникаций холодного водоснабжения на территории электродепо "Кировское". До конца текущего года планируется завершить устройство крытого павильона на сходе №3 станции "Гагаринская" (около 90% работ выполнено), оснастить станцию "Победа" системой видеонаблюдения, в том числе интеллектуального, обновить системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на станции "Безымянка".

Что касается пассажиропотока, то за девять месяцев 2025 года он составил 8,6 млн человек. В долгосрочной перспективе показатель можно увеличить за счет организации в районе станций метрополитена точек притяжения - например, торговых, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, а также комплексного развития Безымянки.

- Интересно ваше личное мнение о том, нужно ли в Самаре продолжать строить метро. В каком направлении?

- Продолжение строительства метрополитена требуется для развития городской транспортной инфраструктуры. Перспективным считаю продление действующей линии метрополитена от станции "Театральная" до сквера Высоцкого, а также строительство второй ветки вдоль Московского шоссе до микрорайона Крутые Ключи с организацией пересадочного узла, связывающего две линии на станции "Московская".

- Какая работа ведется в плане организации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Самаре?

- ТПУ - современное решение, позволяющее обеспечить удобные пересадки для пассажиров между различными видами транспорта. Применительно к Самаре есть еще вопрос стыковки межмуниципальных и внутригородских маршрутов.

Мы видим некоторое избыточное количество межмуниципальных маршрутов, которые проходят по территории города. Их необходимо заводить на пересадочные узлы и предоставить пассажирам возможность пересесть на внутригородской транспорт.

Пример этой работы - ТПУ "Пятилетка", где взаимоувязаны все виды городского транспорта: автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты, а также линия метрополитена. Здесь же сходятся межмуниципальные маршруты и пригородный железнодорожный транспорт. На перспективу планируется формирование ТПУ вблизи стадиона "Солидарность Самара Арена". По мере запуска станции метро "Театральная" на ее базе также будет выполнена стыковка различных видов городского транспорта.

Тарифы на проезд подстегнет инфляция

- Ожидать ли нам повышения стоимости проезда в общественном транспорте в 2026 году?

- Вопросы повышения стоимости проезда решает администрация города. Со своей стороны, департамент транспорта планирует инициировать рассмотрение вопроса об изменении стоимости в 2026 году с учетом уровня инфляции. Конкретные предложения будут озвучены после согласования на уровне структурных подразделений администрации.

- Планируется ли внедрение новых способов оплаты проезда?

- В Самаре применяются самые разные способы оплаты проезда, включая электронные транспортные карты, с помощью QR-кодов и биометрических данных. Расширение этого перечня в перспективе планируется путем внедрения "пересадочного билета". Сроки будут определены по мере выделения финансирования.

К строительству парковок привлекут инвесторов

- Еще одна проблема Самары - нехватка парковок. Как ее планируется решать?

- Проблема нехватки парковок актуальна не только в Самаре, но и на территории всей России. Она обусловлена активными темпами автомобилизации населения и отсутствием развитого парковочного пространства. Для решения проблемы при рассмотрении проектов капитальных и текущих ремонтов и реконструкций улично-дорожной сети на всех участках, где это максимально возможно, предусматриваются заездные парковочные карманы.

Также на территории города планируется внедрение платного парковочного пространства в 2026 году. На первом этапе реализации пилотного проекта будет обустроено порядка 500 парковочных мест на участках Волжского проспекта (от Лесной до Вилоновской) и ул. Максима Горького (от Вилоновской до Венцека).

Необходимо отметить, что введение платных парковок не преследует цель получения выгоды путем зарабатывания денег в бюджет. Данные мероприятия направлены в первую очередь на увеличения уровня оборачиваемости парковок и пропускной способности дорог.

- Завершилась работа над разработкой стратегии развития Самары до 2036 года, в том числе транспортной системы. Какие предложения внесли департамент и специалисты, привлеченные к процессу?

- Департамент транспорта предложил мероприятия по строительству развязок, расширению зоны парковок, доступных для населения, развитию инфраструктуры для СИМ и велосипедистов (велодорожки и велопарковки). Также мы вынесли на рассмотрение вопрос строительства многоуровневых парковок с привлечением частных инвесторов (по примеру Казани), что также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в Самаре.

Ставка на электротранспорт

- Какой в идеале должны быть транспортная система Самары? На какие виды общественного транспорта планируется делать ставку?

- Транспортная система города должна быть удобной и комфортной для пассажиров, отвечать современным требованиям и обеспечивать качественные перевозки. Разумеется, общественный транспорт должен иметь приоритет над личным.