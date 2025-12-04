16+
Экономика и бизнес

Делегация Самарской области изучила лучшие практики по работе с инвесторами на стажировке АСИ на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК.
В Южно-Сахалинске прошла региональная стажировка Агентства стратегических инициатив (АСИ) по обмену лучшими управленческими практиками. В мероприятии, объединившем представителей 15 регионов России, принял участие исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

За несколько дней участники события изучили наиболее эффективные инструменты улучшения инвестиционного климата, провели анализ внедрения Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, а также наладили прямые контакты с коллегами для дальнейшего межрегионального сотрудничества.

Представители Самарской области также детально изучили опыт Сахалинской области по организации сквозного инвестиционного потока, оптимизации государственных услуг, применению регионального инвестиционного стандарта и системе оценки эффективности управления.

Практическая часть стажировки включала посещение Сахалинского нефтегазового индустриального и агропромышленного парков, где участники ознакомились с реализованными проектами и современными инфраструктурными решениями с возможностью дальнейшего "приземления" практик и форматов в Самарской области.

"Участие в стажировке АСИ — это возможность для прямого диалога и обмена компетенциями с коллегами из разных регионов. Опыт Сахалинской области в построении эффективной инвестиционной экосистемы, особенно в части сквозных процессов и работы с индустриальными парками, крайне интересен для нас. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и всегда готовы делиться собственными наработками. Полученные знания будем применять для дальнейшего совершенствования мер поддержки инвесторов и бизнеса в нашем регионе", — отметил по итогам поездки Иван Манаев.

