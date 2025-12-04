Делегация Самарской области изучила лучшие практики по работе с инвесторами на стажировке АСИ на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошла региональная стажировка Агентства стратегических инициатив (АСИ) по обмену лучшими управленческими практиками. В мероприятии, объединившем представителей 15 регионов России, принял участие исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.
За несколько дней участники события изучили наиболее эффективные инструменты улучшения инвестиционного климата, провели анализ внедрения Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, а также наладили прямые контакты с коллегами для дальнейшего межрегионального сотрудничества.
Представители Самарской области также детально изучили опыт Сахалинской области по организации сквозного инвестиционного потока, оптимизации государственных услуг, применению регионального инвестиционного стандарта и системе оценки эффективности управления.
Практическая часть стажировки включала посещение Сахалинского нефтегазового индустриального и агропромышленного парков, где участники ознакомились с реализованными проектами и современными инфраструктурными решениями с возможностью дальнейшего "приземления" практик и форматов в Самарской области.
"Участие в стажировке АСИ — это возможность для прямого диалога и обмена компетенциями с коллегами из разных регионов. Опыт Сахалинской области в построении эффективной инвестиционной экосистемы, особенно в части сквозных процессов и работы с индустриальными парками, крайне интересен для нас. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и всегда готовы делиться собственными наработками. Полученные знания будем применять для дальнейшего совершенствования мер поддержки инвесторов и бизнеса в нашем регионе", — отметил по итогам поездки Иван Манаев.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...