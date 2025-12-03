16+
Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область в декабре намерена выпустить облигации на 9 млрд рублей

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область планирует разместить выпуск облигаций на 9 млрд рублей. Соответствующий приказ министра финансов Ольги Собещанской от 2 декабря опубликован на сайте правительства региона.

9 млн облигаций номиналом по 1 тыс. руб. планируется разместить по открытой подписке на Московской бирже. Уполномоченным агентом выступит АО "Сбербанк КИБ".

Датой начала размещения определено 19 декабря. Погасить облигации планируется 15 декабря 2028 года. За это время будет 12 купонных периодов по 91 дню. Номинальная стоимость облигаций будет гаситься с 18 декабря 2026 года.

Ставка купонов (она будет фиксированной для всех периодов) и количество распределяемых облигаций будут определены на основании анализа реестра оферт.

Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций Самарской области от 2018 г. (8 млрд руб.) и 2020 г. (5 млрд руб.), которые будут погашены в 2026 году. Сумма долга по ним - 2,2 млрд рублей. Общий объем госдолга региона на 1 декабря составляет 45,4 млрд рублей.

Проект бюджета Самарской области на 2025 г. предусматривал расходы в 367,1 млрд руб., с дефицитом в 58,9 млрд рублей. По данным на 1 ноября, из 308,4 млрд руб. "утвержденных бюджетных назначений" неисполненными были назначения на 62,4 млрд рублей. Проект бюджета региона на 2026 г. принят с дефицитом в 30 млрд руб. при расходах в 352,5 млрд рублей.

