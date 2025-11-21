Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией

Предприятия Самарской области посетили Новосибирск в составе межрегиональной бизнес-миссии. Цель поездки — развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.

"Прямые и реверсные бизнес-миссии — эффективный инструмент поддержки для предпринимателей. Участники таких визитов могут познакомиться с условиями работы в конкретном регионе, стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Мы ежегодно проводим бизнес-миссии, чтобы помочь предприятиям расширить географию поставок и увеличить объемы реализации своих товаров и услуг", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В число участников деловой поездки, организованной областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес", вошли представители пяти компаний Самарской области: производитель кондитерских изделий ООО "Услада", производитель натуральных ореховых паст ООО "СТРОНГ", производитель сахаристых кондитерских изделий ООО "Вольский кондитер-2", производитель снеков и сухих завтраков ООО "Основной продукт", производитель батончиков ИП Колотилов В.А.

В первый день деловой программы участники посетили "Сибирскую продовольственную неделю" — крупнейшую в восточной части России выставку продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности. Самарские производители также провели переговоры с компаниями из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Крым.

Ключевым мероприятием бизнес-миссии стала биржа контактов в формате прямых переговоров с профильными специалистами торговых сетей и маркетплейсов, заинтересованных в закупках продовольственных товаров.

Участники бизнес-миссии также посетили завод по переработке рыбы и рыбной продукции. Они ознакомились с деятельностью предприятия, этапами производства, смогли рассказать о своих возможностях и предложить варианты сотрудничества руководству компании.

"Бизнес-миссия дала возможность нашей компании установить прямые контакты не только с предприятиями Новосибирской области, но и ряда других регионов. Мы отметили высокий интерес, проявленный к нашей компании со стороны предприятий Сибири. Биржа контактов с представителями сетей прошла в интенсивном режиме, состоялось большое количество рабочих встреч. Я надеюсь, что большая часть из них станет основой долголетнего плодотворного сотрудничества", — отметил руководитель отдела по работе с сетевыми клиентами компании "Услада" Олег Никулкин.

Информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно узнать на сайте mybiz63.ru, а также в центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".