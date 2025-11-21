В Самаре обсудили концепцию памятника бойцам СВО, который установят в парке Победы

В Самаре глава города Иван Носков, представители Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и семьи участников специальной военной операции обсудил концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы.

Разработанный макет представил скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович. Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.

Родные участников СВО попросили добавить большей камерности и теплоты от монумента. Ветераны отметили, что памятник должен быть более технологичным для сохранения исторической правды.

Также поступили предложения разместить по периметру памятника видеоэкраны, сформировать рядом зеленую аллею, на информационных опорах отразить единение фронта и тыла.

"Мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО, в Самаре очень важен. Родственники бойцов должны иметь место, где можно собраться вместе, вспомнить ребят и возложить цветы. Для многих семей, чьи герои пропали без вести, оно и вовсе станет единственным уголком памяти. Этот монумент должен олицетворять героев, которые, рискуя своими жизнями, приближают победу нашей страны. В нем также важно отразить вклад тыла в общее дело — работу волонтеров, людей, занимающихся сбором гуманитарной помощи, работающих на оборонных предприятиях. К разработке мемориала нужно отнестись внимательно. Мы со своей стороны будем максимально включены в обсуждение концепции, чтобы памятник рождался вместе с ветеранами и близкими погибших ребят", — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин.

С учетом всех поступивших замечаний и предложений макет памятника будет доработан, после чего его представят на общественное обсуждение.