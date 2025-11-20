Самарцам предлагают присоединиться к коллективному иску для возврата денег за концерт Олега Майами

Управление Роспотребнадзора по Самарской области предлагает самарцам присоединиться к коллективному иску для возврата средств за билеты на отмененный концерт Олега Майами.

Для этого, по информации ведомства, необходимо обратиться в Управление, предоставив следующие документы:

— оригинал заявления по прилагаемой форме;

— копии билетов;

— документы об оплате билетов;

— заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю;

— ответ исполнителя (при наличии);

— иные документы.

Напомним, концерт экс-участника "Дома-2" Олега Майами должен был состояться в Самаре 5 октября, но был отменен самим исполнителем из-за низкого спроса на билеты. Те, кто купил билеты на несостоявшийся концерт, до сих пор не могут вернуть деньги.