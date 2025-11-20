Самарцам предлагают присоединиться к коллективному иску для возврата денег за концерт Олега Майами

Управление Роспотребнадзора по Самарской области предлагает самарцам присоединиться к коллективному иску для возврата средств за билеты на отмененный концерт Олега Майами.
Для этого, по информации ведомства, необходимо обратиться в Управление, предоставив следующие документы:
— оригинал заявления по прилагаемой форме;
— копии билетов;
— документы об оплате билетов;
— заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю;
— ответ исполнителя (при наличии);
— иные документы.
Напомним, концерт экс-участника "Дома-2" Олега Майами должен был состояться в Самаре 5 октября, но был отменен самим исполнителем из-за низкого спроса на билеты. Те, кто купил билеты на несостоявшийся концерт, до сих пор не могут вернуть деньги.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу