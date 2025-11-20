16+
В Самаре 18 ноября теплая погода побила рекорд 2010 года

Общество

В Самаре 18 ноября теплая погода побила рекорд 2010 года

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС рассказали, что 18 ноября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу в 11 населенных пунктах.

В Самаре 18 ноября столбик термометра поднялся до рекордных 9,2 °С. В последний раз так тепло в городе было 18 ноября 2010 года. Тогда температура воздуха составила 7,9°С.

В Клявлино, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Тольятти, АГЛОС, Сызрани, Новодевичьем, Авангарде, Безенчуке побиты рекорды 2008 года, а в Большой Глушице перекрыт температурный рекорд от 18 ноября 2002 года.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С

Отклонение в °С

Самара

7,9/2010

9,2

1,3

Клявлино

6,0/2008

6,3

0,3

Ч.Вершины

7,6/2008

8,3

0,7

К.Черкассы

7.9/2008

8,0

0,1

Тольятти

8,3/2008

10,6

2,3

АГЛОС

7,8/2008

9,1

1,3

Сызрань

8,7/2008

10,7

2,0

Новодевичье

7,9/2008

10,0

2,1

Авангард

7,8/2008

7,9

0,1

Б.Глушица

8,3/2002

8,8

0,5

Безенчук

8,8/2008

11,2

2,4

