В Самаре 18 ноября теплая погода побила рекорд 2010 года

В Приволжском УГМС рассказали, что 18 ноября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу в 11 населенных пунктах.
В Самаре 18 ноября столбик термометра поднялся до рекордных 9,2 °С. В последний раз так тепло в городе было 18 ноября 2010 года. Тогда температура воздуха составила 7,9°С.
В Клявлино, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Тольятти, АГЛОС, Сызрани, Новодевичьем, Авангарде, Безенчуке побиты рекорды 2008 года, а в Большой Глушице перекрыт температурный рекорд от 18 ноября 2002 года.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Самара
|
7,9/2010
|
9,2
|
1,3
|
Клявлино
|
6,0/2008
|
6,3
|
0,3
|
Ч.Вершины
|
7,6/2008
|
8,3
|
0,7
|
К.Черкассы
|
7.9/2008
|
8,0
|
0,1
|
Тольятти
|
8,3/2008
|
10,6
|
2,3
|
АГЛОС
|
7,8/2008
|
9,1
|
1,3
|
Сызрань
|
8,7/2008
|
10,7
|
2,0
|
Новодевичье
|
7,9/2008
|
10,0
|
2,1
|
Авангард
|
7,8/2008
|
7,9
|
0,1
|
Б.Глушица
|
8,3/2002
|
8,8
|
0,5
|
Безенчук
|
8,8/2008
|
11,2
|
2,4
