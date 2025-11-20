В Самаре 18 ноября теплая погода побила рекорд 2010 года

В Приволжском УГМС рассказали, что 18 ноября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу в 11 населенных пунктах.

В Самаре 18 ноября столбик термометра поднялся до рекордных 9,2 °С. В последний раз так тепло в городе было 18 ноября 2010 года. Тогда температура воздуха составила 7,9°С.

В Клявлино, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Тольятти, АГЛОС, Сызрани, Новодевичьем, Авангарде, Безенчуке побиты рекорды 2008 года, а в Большой Глушице перекрыт температурный рекорд от 18 ноября 2002 года.