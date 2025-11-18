В Самаре ожидаются дожди и гололед

До конца рабочей недели в Самарской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, минусовая температура ночью и гололедица по утрам. О погоде на ближайшие дни рассказали в Приволжском УГМС.
Во вторник, 18 ноября, в Самаре облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер Южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.
В среду, 19 числа, в регионе будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +4…+9 °C.
20 ноября в Самарской области сохранится облачная погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — гололедица. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем 0…+5 °C.
В пятницу, 21 ноября, вновь ожидается облачная погода с прояснениями. Местами — небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, местами гололедица. Днем столбик термометра поднимается до +1…+6 °C.
