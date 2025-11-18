16+
В Самаре ожидаются дожди и гололед По ночам в Самаре будет ограничено движение на пяти перекрестках в связи с ремонтом трамвайных путей В Тольятти изменится схема движения транспорта по ул. Победы В Самарской области прошел один из ключевых модулей программы "Школа героев" — "Управленческий минимум" В 2025 г. самарские лесники высадили более 850 га леса

Общество

В Самаре ожидаются дожди и гололед

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До конца рабочей недели в Самарской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, минусовая температура ночью и гололедица по утрам. О погоде на ближайшие дни рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник, 18 ноября, в Самаре облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер Южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

В среду, 19 числа, в регионе будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +4…+9 °C.

20 ноября в Самарской области сохранится облачная погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — гололедица. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем 0…+5 °C.

В пятницу, 21 ноября, вновь ожидается облачная погода с прояснениями. Местами — небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, местами гололедица. Днем столбик термометра поднимается до +1…+6 °C.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

