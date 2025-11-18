В Самаре ожидаются дожди и гололед

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До конца рабочей недели в Самарской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, минусовая температура ночью и гололедица по утрам. О погоде на ближайшие дни рассказали в Приволжском УГМС.