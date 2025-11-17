"Вместе весело шагать": новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новый видеоклип из масштабной серии "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья". В Международный день студента звучит особый музыкальный символ единства и радости — песня "Вместе весело шагать".
Премьера нового клипа состоится 17 ноября.
Видеоролик продолжает основную идею проекта: показать через мелодию и кадр единство и многогранность нашей страны. В новом звучании композиция остается близкой и для тех, кто пел ее в пионерских лагерях, и для нынешних студентов. Видеоролик обещает стать самым динамичным и жизнеутверждающим в серии музыкальных произведений проекта.
В новой аранжировке песня играет современными ритмами: энергичные ударные, ксилофон и хор создают драйв, близкий студентам, сохраняя при этом "детскую интонацию". В клипе звучит уникальный инструмент — двухгрифовая укулеле. Кульминацией видеоролика стал рэп-куплет, сочиненный и исполненный детьми из Татарстана.
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья. В кадре уютные улочки, оживленные площади, и даже скульптура всем известного "Дяди Степы" в Самаре — персонаж, словно добрый страж охраняет детство и мечты.
Особым участником нового видеоклипа стал Ансамбль незрячих музыкантов "НеЗаМи" из Татарстана — победители музыкального направления Всероссийского инклюзивного студенческого фестиваля #ЗАОДНО в 2024 году, который ежегодно проводится Тимуром Ведерниковым совместно с РГУ СоцТех при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Дмитрий Бикчентаев, художественный руководитель: "Ансамбль "НеЗаМи" образовался в новогоднюю ночь 2013 года. Жизнь и творчество музыкантов ансамбля — это свидетельство упорства, веры в себя и безграничной любви к музыке. Участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ стало новой страницей в творческой биографии нашего коллектива и мощным толчком для дальнейшего развития".
Также в съемках ролика приняли участие другие юные музыканты и известные молодежные коллективы со всего Приволжского федерального округа:
- Детский хор "НОВЫЕ ИМЕНА" — художественный руководитель Марина Туркина;
- Ансамбль МВД "Талисман" — руководитель майор внутренней службы Андрей Николаев;
- Барабанное шоу "Ветер Фанга" — руководитель Юрий Павлов;
- Казанская детская филармония — руководитель Чулпан Закирова;
- Образцовый хор мальчиков "Маленький принц" — руководитель Людмила Герасимова.
В проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ клип "Вместе весело шагать" стал четвертой главой музыкального путешествия по Приволжскому федеральному округу.
Новый видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя, а также трансляция клипа пройдет на региональных телевизионных каналах.
Масштабная серия видеороликов "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья" — это семь клипов, отражающих красоту и богатство Приволжского федерального округа. Клипы "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие" и "Как молоды мы были" уже доступны к просмотру на площадках #МУЗЫКАВМЕСТЕ.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно