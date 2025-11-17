16+
Общество

"Вместе весело шагать": новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новый видеоклип из масштабной серии "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья". В Международный день студента звучит особый музыкальный символ единства и радости — песня "Вместе весело шагать".

Премьера нового клипа состоится 17 ноября.

Видеоролик продолжает основную идею проекта: показать через мелодию и кадр единство и многогранность нашей страны. В новом звучании композиция остается близкой и для тех, кто пел ее в пионерских лагерях, и для нынешних студентов. Видеоролик обещает стать самым динамичным и жизнеутверждающим в серии музыкальных произведений проекта.

В новой аранжировке песня играет современными ритмами: энергичные ударные, ксилофон и хор создают драйв, близкий студентам, сохраняя при этом "детскую интонацию". В клипе звучит уникальный инструмент — двухгрифовая укулеле. Кульминацией видеоролика стал рэп-куплет, сочиненный и исполненный детьми из Татарстана.

Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья. В кадре уютные улочки, оживленные площади, и даже скульптура всем известного "Дяди Степы" в Самаре — персонаж, словно добрый страж охраняет детство и мечты.

Особым участником нового видеоклипа стал Ансамбль незрячих музыкантов "НеЗаМи" из Татарстана — победители музыкального направления Всероссийского инклюзивного студенческого фестиваля #ЗАОДНО в 2024 году, который ежегодно проводится Тимуром Ведерниковым совместно с РГУ СоцТех при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Дмитрий Бикчентаев, художественный руководитель: "Ансамбль "НеЗаМи" образовался в новогоднюю ночь 2013 года. Жизнь и творчество музыкантов ансамбля — это свидетельство упорства, веры в себя и безграничной любви к музыке. Участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ стало новой страницей в творческой биографии нашего коллектива и мощным толчком для дальнейшего развития".

Также в съемках ролика приняли участие другие юные музыканты и известные молодежные коллективы со всего Приволжского федерального округа:
- Детский хор "НОВЫЕ ИМЕНА" — художественный руководитель Марина Туркина;
- Ансамбль МВД "Талисман" — руководитель майор внутренней службы Андрей Николаев;
- Барабанное шоу "Ветер Фанга" — руководитель Юрий Павлов;
- Казанская детская филармония — руководитель Чулпан Закирова;
- Образцовый хор мальчиков "Маленький принц" — руководитель Людмила Герасимова.

В проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ клип "Вместе весело шагать" стал четвертой главой музыкального путешествия по Приволжскому федеральному округу.

Новый видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя, а также трансляция клипа пройдет на региональных телевизионных каналах.

Масштабная серия видеороликов "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья" — это семь клипов, отражающих красоту и богатство Приволжского федерального округа. Клипы "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие" и "Как молоды мы были" уже доступны к просмотру на площадках #МУЗЫКАВМЕСТЕ.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".

