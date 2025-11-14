16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 14 ноября на ул. Советской Армии в Самаре изменится схема движения Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX На выходные в Самарской области обещают дождь со снегом Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары Более 660 единиц спецтехники выйдут на региональные трассы Самарской области зимой

Общество

С 14 ноября на ул. Советской Армии в Самаре изменится схема движения

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 ноября, на ул. Советской Армии в Самаре начнутся работы на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169. В связи с этим временно изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок ул. Советской Армии в границах ул. Блюхера и пр. Карла Маркса.

Общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам:

— автобусы маршрута № 30
в направлении завода "Экран" — от Центрального автовокзала — по ул. Авроры, ул. Антонова-Овсеенко, ул. XXII Партсъезда, далее по своему маршруту;
в направлении Центрального автовокзала — сначала по своему маршруту, затем через ул. XXII Партсъезда, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Авроры, до автовокзала;

— автобусы маршрута № 35
в направлении НФС — через ул. Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце ул. XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, ул. Советской Армии, далее по привычному маршруту;
в направлении сквера Санфировой — по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 56
в направлении Приволжского мкр. — сначала по обычному маршруту, затем по ул. Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса, далее по своему маршруту;
в направлении железнодорожного вокзала — сначала по своему маршруту, затем по пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 70
в направлении Приволжского мкр. — сначала по своему маршруту, затем по ул. Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно;
в направлении сквера Санфировой — по своему маршруту, ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;

— автобусы маршрута № 213
при следовании по ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, через ул. XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, ул. Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту;
при следовании по пр. Кирова в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, затем через ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.

Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания "РКС-Самара" рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30