С 14 ноября на ул. Советской Армии в Самаре изменится схема движения

В пятницу, 14 ноября, на ул. Советской Армии в Самаре начнутся работы на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169. В связи с этим временно изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок ул. Советской Армии в границах ул. Блюхера и пр. Карла Маркса.

Общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам:

— автобусы маршрута № 30

в направлении завода "Экран" — от Центрального автовокзала — по ул. Авроры, ул. Антонова-Овсеенко, ул. XXII Партсъезда, далее по своему маршруту;

в направлении Центрального автовокзала — сначала по своему маршруту, затем через ул. XXII Партсъезда, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Авроры, до автовокзала;

— автобусы маршрута № 35

в направлении НФС — через ул. Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце ул. XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, ул. Советской Армии, далее по привычному маршруту;

в направлении сквера Санфировой — по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 56

в направлении Приволжского мкр. — сначала по обычному маршруту, затем по ул. Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса, далее по своему маршруту;

в направлении железнодорожного вокзала — сначала по своему маршруту, затем по пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 70

в направлении Приволжского мкр. — сначала по своему маршруту, затем по ул. Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно;

в направлении сквера Санфировой — по своему маршруту, ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;

— автобусы маршрута № 213

при следовании по ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, через ул. XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, ул. Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту;

при следовании по пр. Кирова в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, затем через ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.

Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания "РКС-Самара" рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.