С 14 ноября на ул. Советской Армии в Самаре изменится схема движения

В пятницу, 14 ноября, на ул. Советской Армии в Самаре начнутся работы на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169. В связи с этим временно изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.
С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок ул. Советской Армии в границах ул. Блюхера и пр. Карла Маркса.
Общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам:
— автобусы маршрута № 30
в направлении завода "Экран" — от Центрального автовокзала — по ул. Авроры, ул. Антонова-Овсеенко, ул. XXII Партсъезда, далее по своему маршруту;
в направлении Центрального автовокзала — сначала по своему маршруту, затем через ул. XXII Партсъезда, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Авроры, до автовокзала;
— автобусы маршрута № 35
в направлении НФС — через ул. Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце ул. XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, ул. Советской Армии, далее по привычному маршруту;
в направлении сквера Санфировой — по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, далее по своему маршруту;
— автобусы маршрута № 56
в направлении Приволжского мкр. — сначала по обычному маршруту, затем по ул. Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса, далее по своему маршруту;
в направлении железнодорожного вокзала — сначала по своему маршруту, затем по пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту;
— автобусы маршрута № 70
в направлении Приволжского мкр. — сначала по своему маршруту, затем по ул. Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно;
в направлении сквера Санфировой — по своему маршруту, ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;
— автобусы маршрута № 213
при следовании по ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, через ул. XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, ул. Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту;
при следовании по пр. Кирова в направлении ул. Стара-Загора — сначала по своему маршруту, затем через ул. Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.
Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания "РКС-Самара" рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно