Самарцы смогут получить 100 тыс. рублей за содействие в привлечении на службу по контракту

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора на службу по контракту сможет получить любой житель региона. Основанием является справка, которую выдадут в военном комиссариате.