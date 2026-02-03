Самарцы смогут получить 100 тыс. рублей за содействие в привлечении на службу по контракту

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора на службу по контракту сможет получить любой житель региона. Основанием является справка, которую выдадут в военном комиссариате.
Напомним, в Самарской области также увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Она составляет 2,6 млн рублей. Выплаты за первый год службы — более 5,1 млн рублей.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.