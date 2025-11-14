Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

Среднесуточная аудитория национального мессенджера МАХ в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный показатель зафиксировали 6 ноября — суточный охват составил 25,6 млн пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 млн видеокружков.

Более 16 тыс. авторов завели свои каналы в МАХ. Среди лидеров по аудитории: "Мир сегодня с Юрием Подолякой", "Артемий Лебедев" и СОЛОВЬЕВ, а также каналы "Кремль. Новости", Mash, "Госуслуги", "За рулем" и "Едим дома".

Мессенджер MAX является одним из основных каналов коммуникации губернатора региона Вячеслава Федорищева правительства с жителями Самарской области. Госпаблики начали работу с сентября 2025 года.

23 октября МАХ открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. К платформе присоединились более 7 тыс. компаний, среди которых: ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково и Ozon.