Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

В предстоящие выходные Поволжье ожидает резкое ухудшение погоды, прогнозирует Приволжское УГМС.

В субботу Поволжье еще будет находиться в теплом секторе атлантического циклона, перемещающегося через Кольский полуостров к побережью Новой Земли. Ожидается теплая погода без осадков, но с повышенным ветровым режимом.

В ночь же на воскресенье, в связи с приближением к северо-западным регионам холодного атмосферного фронта, прогнозируется резкое изменение погодных условий.

"Пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усилится ветер, на дорогах местами образуется гололедица. В дальнейшем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, облачность уменьшится, в ночь на понедельник температура воздуха местами понизится до -3…-8°", - предупреждают синоптики.

В начале следующей недели при прохождении теплого атмосферного фронта температурный фон снова будет повышаться, местами ожидаются небольшие осадки смешанного характера.