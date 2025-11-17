Стало известно, где участникам СВО будут бесплатно предоставлять землю: карта

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для выполнение работ по инженерным изысканиям территории площадью 85 га в Красноярском районе. Эту землю планируют бесплатно выдавать участникам СВО и членам их семей под садоводство.
Судя по документам закупки, данная территория находится в собственности администрации Самары. Проведение инженерных изысканий необходимо, чтобы получить данные для разработки документации по планировке территории: геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические.
На выполнение работу подрядчика будет полгода с момента заключения контракта. Ему заплатят 2,5 млн рублей.
Бесплатное предоставление участков — одна из мер поддержки участников СВО и их семей. Земли предоставляют для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. Взамен участка можно получить и выплату. Ее размер составляет 250 тыс. рублей.
