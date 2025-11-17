16+
Соцподдержка Общество

11 многодетных семей получили комфортное жилье в Исаклинском районе

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в 2025 г. 11 многодетных семей получили собственное комфортное жилье по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в Исаклинском районе.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Новые коттеджи, построенные "под ключ" в с. Исаклы, стали решением жилищной проблемы для местных специалистов — бюджетников и работников агропредприятий.

Всего введено 864 кв. м жилья. Среди счастливых новоселов — семья водителя Исаклинской ЦРБ Евгения Гордеева. После почти 30 лет жизни в однокомнатной квартире они с супругой и четырьмя дочерьми переехали в просторный дом площадью 118 "квадратов".

"Раньше мы жили в однокомнатной квартире. Сегодня у каждой девочки — своя комната. Регина учится в седьмом классе, Наталья — на ветеринара, а Вика с Катей носятся по дому, как ветер. Дом большой, теплый, с индивидуальным отоплением, подключен ко всем сетям", — поделился Евгений.

Для его супруги Татьяны важным бонусом стала новая детская площадка, построенная поблизости в рамках той же программы КРСТ. Если раньше дорога до ближайшей игровой зоны занимала много времени, то теперь дети могут гулять недалеко от дома.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" решает не только жилищные проблемы, но и помогает в закреплении кадров на селе. Как отметил исполняющий обязанности главного врача Исаклинской ЦРБ Сергей Наумов, среди очередников на жилье на следующий год много работников учреждения.

"Для нас, как для работодателя в сельской местности, это действенный механизм привлечения и удержания кадров. Когда человек видит, что государство заботится о его будущем, он остается работать на селе", — подчеркнул Наумов.

Среди новоселов — и Елена Алексеева, медсестра из с. Ключи, мама троих детей. "В феврале нам сообщили: мы в программе. Уже в октябре получили ключи из рук губернатора Вячеслава Федорищева. Постепенно переезжаем, продумываем каждую деталь интерьера, планируем баню и гараж. Особенно рады мальчики — у них наконец своя комната", — рассказала Елена.

В рамках госпрограммы не только предоставляется готовое жилье по договору найма, но и есть возможность построить или найти готовый "дом мечты". Так, в Исаклинском районе еще 12 семей получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.

Всего в 2025 г. в Самарской области мероприятиями госпрограммы охвачены три муниципальных района (Большеглушицкий, Исаклинский, Нефтегорский) и Нефтегорск. Из областного бюджета на их софинансирование было направлено 510 млн рублей. В следующем году реализация мероприятий по созданию современных и удобных условий для жителей сел будет продолжена. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал, что создание комфортных условий на селе — один из приоритетов Программы социально‑экономического развития региона. В проекте областного бюджета на 2026 г. запланировано почти 618 млн руб. на софинансирование мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

