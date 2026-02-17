16+
Соцподдержка Общество

В Самарской области расширяют меры поддержки участников СВО

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область продолжает поддерживать участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечивая финансовую помощь на получение высшего образования.

"Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО. Ранее с такой просьбой обращались сами защитники отечества", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев на  оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Это решение было принято в рамках поручений главы региона, направленных на повышение качества жизни военнослужащих и создание условий для успешного перехода к гражданской жизни. Мера поддержки предоставляется за счет средств областного бюджета и позволяет компенсировать расходы на обучение по программам высшего образования в государственных образовательных организациях высшего образования. Срок предоставления меры поддержки по компенсации затрат на получение высшего образования продлевается, а круг получателей расширяется, включая теперь категорию вдовцов участников специальной военной операции.

"Мы понимаем всю значимость заботы о тех, кто служит нашей стране и выполняет важнейшие государственные задачи. Продлевая сроки оказания мер социальной поддержки и расширяя перечень ее получателей, мы помогаем нашим героям продолжить профессиональное развитие и достойно интегрироваться в гражданскую жизнь", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и участник программы "Школа героев" Андрей Растегаев учится в магистратуре "Экономика и управление проектами" Самарского государственного экономического университета. Офицер МВД и доброволец отряда БАРС-6 прошел путь от снайпера до начальника штаба, восемь месяцев провел на передовой. Вернувшись домой, он убежден, что служение отечеству продолжается. Самарская область — один из немногих регионов, где выстроена целостная экосистема поддержки участников СВО и их семей.

"Решение губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева сделать высшее образование доступным для ветеранов СВО — это важный шаг. Нас, вернувшихся с передовой, не просто "социализируют" — нам дают инструменты, чтобы мы сами стали архитекторами новой России. Чтобы мы управляли, созидали, вели за собой", — подчеркнул Андрей Растегаев.

Всего в 2025 г. мерой поддержки воспользовалось 55 студентов, обучающихся в таких вузах региона, как Самарский университет им. Королева, Аграрный университет, СамГТУ, СГЭУ, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский институт культуры, ТГУ и ПГУТИ.

Получив поддержку, участники специальной военной операции проходят подготовку по востребованным направлениям, что позволит им быстрее адаптироваться к условиям гражданского общества. Среди направлений: юриспруденция, государственное и муниципальное управление, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, экономическая безопасность, электроэнергетика и электроника, социология, правовое обеспечение национальной безопасности, психолого-педагогическое образование, управление персоналом и другие.

Заявления на предоставление мер социальной поддержки по оплате обучения в новом учебном году уже начали поступать в министерство науки и высшего образования Самарской области.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

