16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исполнили 100 желаний: сотрудники Куйбышевского НПЗ подарили детям праздник На Сызранском НПЗ в преддверии Нового года исполнили желания детей АО "Транснефть - Приволга" направило крупную сумму на благотворительность Сотрудники "Тольяттиазота" посетили детский дом Тольятти и вручили подарки "Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова" и поздравил жителей Тольятти с Новым годом

Соцподдержка Общество

Исполнили 100 желаний: сотрудники Куйбышевского НПЗ подарили детям праздник

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода вновь стали настоящими Дедами Морозами, приняв участие в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Как и в прошлые годы, в декабре на проходной предприятия появилась праздничная елка, украшенная не только игрушками, но и письмами детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Любой сотрудник мог снять с "Елки желаний" одно из посланий и помочь сделать чью-то новогоднюю мечту реальностью.

В этом году заводчане совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой из молодёжного центра "Диалог" приготовили подарки для ребят, которые пришли на большой праздничный день в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары. Благодаря отзывчивости сотрудников КНПЗ праздник стал ярче для сотни детей из приёмных и малообеспеченных семей.

Традиция "Ёлки желаний" на предприятии поддерживается уже многие годы, и с каждым декабрём она привлекает всё больше участников. Маленькие письма на ёлке помогают работникам завода не только почувствовать себя волшебниками, но и внести свой вклад в создание радостного настроения для детей, которым особенно важна поддержка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4