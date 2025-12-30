Исполнили 100 желаний: сотрудники Куйбышевского НПЗ подарили детям праздник

Сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода вновь стали настоящими Дедами Морозами, приняв участие в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".
Как и в прошлые годы, в декабре на проходной предприятия появилась праздничная елка, украшенная не только игрушками, но и письмами детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Любой сотрудник мог снять с "Елки желаний" одно из посланий и помочь сделать чью-то новогоднюю мечту реальностью.
В этом году заводчане совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой из молодёжного центра "Диалог" приготовили подарки для ребят, которые пришли на большой праздничный день в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары. Благодаря отзывчивости сотрудников КНПЗ праздник стал ярче для сотни детей из приёмных и малообеспеченных семей.
Традиция "Ёлки желаний" на предприятии поддерживается уже многие годы, и с каждым декабрём она привлекает всё больше участников. Маленькие письма на ёлке помогают работникам завода не только почувствовать себя волшебниками, но и внести свой вклад в создание радостного настроения для детей, которым особенно важна поддержка.
