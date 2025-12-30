АО "Транснефть - Приволга" направило крупную сумму на благотворительность

Поддержка подрастающего поколения, сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны, содействие улучшению качества жизни и развитию инфраструктуры в регионах. На это и не только направлена благотворительная деятельность АО "Транснефть - Приволга". Рассказываем о добрых делах предприятия в 2025 году.

Развитие молодых умов

Всего за минувший год "Транснефть - Приволга" оказала поддержку около 40 организациям в регионах ведения производственной деятельности. Среди них — учреждения среднего и дошкольного образования. В частности, предприятие выделило средства на закупку оргтехники, мебели, оборудование для видеонаблюдения и строительных материалов для пяти учебных заведений Оренбургской, Самарской, Волгоградской областей.

Ежегодно поддержку получает Самарский государственный технический университет. В минувшем году финансирование направили на оснащение аудиторий кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий" лабораторными элетроизмерительными приборами, а кафедры "Машина и оборудование нефтегазовых и химических производств" — учебным оборудованием. Юридическому институту Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева выделили средства на кабинет цифрового права.

Формирование комфортной среды для жизни

Еще одно важное направление благотворительной работы "Транснефть - Приволги" — поддержка культуры и спорта. В 2025 году компания профинансировала реконструкцию Нового экспериментального театра в Волгограде, детско-юношеские спортивные организации и школы в Самарской и Оренбургской областях. Также были выделены средства на организацию массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжилась реализация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села Красный Яр, да и в целом масштабная программа социального партнерства. Совместно с правительством Самарской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предприятие приняло участие в софинансировании шести проектов в Исаклинском, Нефтегорском и Большеглушицком районах. Целью этой работы является формирование современной и комфортной среды для жизни, развитие социальной инфраструктуры, повышение доступности услуг, а также укрепление культурной и образовательной базы муниципальных образований.

Осуществляется и поддержка новых регионов. Порядка 22 единиц техники — грузовики, передвижная авторемонтная мастерская, автобус, экскаватор, коммунально-уборочная машина на базе трактора, автопогрузчик, полуприцепы, грузопассажирские автомобили — были на безвозмездной основе переданы в организации Донецкой Народной Республики и в Запорожскую область для решения социально-значимых задач.

Сохранить память о подвигах

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вектор благотворительной деятельности АО "Транснефть - Приволга" также был направлен на ремонт скульптурных композиций и памятников героям сражений, благоустройство прилегающих территорий и реконструкцию воинских захоронений.

Всего предприятие помогло отремонтировать 8 памятников и мемориалов в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Также в августе 2025 года в городе Котельниково состоялось торжественное открытие памятного знака писателю-фронтовику Юрию Бондареву. Он установлен у входа в Центральную библиотеку.

В рамках патриотической акции "Подарок ветерану" сотрудники филиалов компании организовали поздравления ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы, вручили цветы и подарки. Актив молодежи проделал путь от Бугуруслана через Самару и Саратов в Волгоград, собирая истории жизни и подвигов своих прадедов, участников локальных войн и специальной военной операции.

В целом волонтерское движение АО "Транснефть - Приволга" продолжает развиваться. В минувшем году также были организованы традиционные экологические и образовательные акции. Волонтеры помогали госпиталям, детским домам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, собирали гуманитарную помощь и закупали технику на СВО. В декабре они организовали акцию "Елка желаний", в рамках которой сотрудники компании получили 77 писем с просьбами и пожеланиями учеников школы-интерната "Восхождение".

"Волонтерские инициативы — важная часть корпоративной культуры нашего предприятия. Мы стремимся не только качественно выполнять профессиональные задачи, но и оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается", — отметил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков.