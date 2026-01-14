Личная битва за жизнь бойцов

Волонтеры СВО - это не всегда крупные общественные организации. Нередко именно обычные люди становятся волонтерами, почти случайно оказавшись на передовой тыла. Помощь бойцам стала для них важным делом жизни, в которое они вкладывают всю душу, время, силы и собственные средства.

Сети бойцам нужны как воздух

Супруги Эльвира и Александр Ефремовы - обычные люди, ставшие ангелами-хранителями для тех, кто сейчас на фронте. Они научились плести маскировочные сети, и с тех пор их жизнь изменилась. Почти все свободное время они посвятили этому важному делу. "Кто, если не мы?" - грустно улыбаются эти самоотверженные люди.

"Вся Россия плетет! Но этой защиты всегда мало. В каждой просьбе с фронта есть пункт "Маскировочные сети". От них зависит, выживет солдат или нет. Они - как воздух", - говорит Эльвира, и в голосе ее слышится боль за каждого, кто там, под обстрелом.

Жизнь маскировочной сети непредсказуема, словно миг между жизнью и смертью. Два дня или год - кто знает? За полтора года Эльвира и Александр вместе с помощниками сплели их столько, что хватило бы на целое футбольное поле.

Эти сети - не просто камуфляж для техники, блиндажей и артиллерии. Они - щит от вражеских дронов, но только если рисунок правильный. И этому искусству Ефремовы учат каждого, кто приходит помогать.

"Научиться плести несложно, всего пара часов. И люди откликаются, у нас много волонтеров. Самое трудное - найти деньги на материалы. Сначала мы покупали у одной волонтерской группы, это было очень дорого. Со временем нашли поставщиков, у которых материал значительно дешевле. Вместе с тем организации, кто напрямую мог бы продавать, мы так и не нашли, а это существенно снизило бы затраты", - считает Александр.

Ефремовы - обычная самарская семья. Двое детей-подростков, работа, не приносящая богатства... Но когда не хватает денег на материалы, Эльвира и Александр достают часть из своего скромного бюджета и просят близких друзей. Потому что знают: каждая копейка - это спасенная жизнь.

И еще одна боль - помещение. Постоянный поиск, вечная неопределенность... Сейчас их приютили на улице XXII Партсъезда, 1а. Спасибо добрым людям, не берут аренду, только коммунальные платежи.

Нередко говорят о том, что у волонтеров СВО происходит выгорание. У Ефремовых выгорания нет.

"Усталость бывает, конечно. Но когда получаем благодарности от наших бойцов, когда знаем, что наши сети спасли и спасают жизни… О какой усталости может идти речь?" - говорят супруги.

Александр и Эльвира не только плетут сети. Они "закрывают" и другие просьбы бойцов. Встречают санитарные поезда с гуманитарной помощью. Эльвира шила индивидуальные перевязочные пакеты и нижнее белье для бойцов. Александр обратился к одногруппникам - собрали деньги на два мотоцикла "Урал". Организовывал сборы на рации и стройматериалы.

Когда понадобилась 3D-печать, Александр освоил и это. Более тысячи солдат носят нефопам в его контейнерах, а полторы сотни турникетов, сделанные его руками, остановили не одно кровотечение при обширных ранениях конечностей.

Если работа позволяет, Александр вместе с другими волонтерами везет гуманитарный груз на фронт или помогает отогнать машины бойцам.

Сердца таких людей, как Ефремовы, - бездонный колодец милосердия и сострадания. Они - пример для всех нас и надежда на то, что добро победит.

Сообщение, изменившее жизнь: "Очень нужна машина!"

Андрей - многодетный отец и владелец автосервиса в Самаре. С начала СВО состоял в разных волонтерских чатах, перечислял деньги, когда шли сборы на гуманитарную помощь.

Однажды в его автомастерскую заехал участник СВО и стал свидетелем разговора о сборе на УАЗик. Через две недели с фронта от этого бойца Андрею пришла просьба о помощи: "Очень нужна машина!" Не раздумывая, Андрей пообещал: "Машина будет!" Он перенаправил крик о помощи в группы волонтеров, где состоял. У волонтеров машины в наличии не оказалось. "Собирать на нее средства - это не быстро", - отвечали Андрею на его просьбы организовать сбор.

"Фермер" и "Буханка" - это мобильность и проходимость под обстрелами, тонны продуктов, медикаментов и снаряжения для тех, кто на передовой. Без такой техники замедляются эвакуация мирных жителей, раненых бойцов, доставка воды и теплых вещей, боеприпасов. Каждый день без транспорта - это риск для жизней тех, кто зависит от нашей помощи.

Ошеломленный, словно получив удар в самое сердце, он создал свою группу, собрав вокруг себя преданных клиентов и друзей. Он звонил каждому, рассказывал, объяснял, спорил. И чудо произошло. УАЗик был куплен и отправлен туда, где в нем так отчаянно нуждались.

"Я не планировал становиться волонтером в таком масштабе - хотел просто помочь один раз и закрыть эту группу, - признается Андрей. - Но заявки от бойцов начали поступать одна за другой. Бойцы из 30-й, 15-й бригад, морпехи из 336-й… Как я мог отказать? Это мой гражданский долг - помогать им. Война рядом, и мы должны быть вместе как единый механизм. Не отмалчиваться и не отсиживаться".

Каждая просьба с фронта - это для него не просто задача, а личная битва за жизнь бойцов. Он уже и не помнит, сколько таких битв выиграл: не меньше десяти машин, мотоцикл, подаренный клиентом, горы бензопил, лопат, медикаментов - все это слилось в один непрерывный поток помощи. Он перестал считать и свои личные расходы, хотя сумма уже давно стала астрономической. Но он не может иначе. Каждый раз, когда не хватает, достает из своего кармана, закрывая брешь, как будто латая рану на теле Родины.

С тех пор у Андрея появились настоящие друзья на СВО. Ежедневные "доброе утро" и "как дела" - это не пустые слова, а искреннее участие, моральная поддержка, лучик тепла в окопной тьме. Но вместе с тем он потерял многих знакомых - тех, кто не понимал его, кто упрекал: "Зачем помогать? Пусть Министерство обороны их обеспечивает!"

"Бойцы очень страдают, когда не чувствуют поддержки тыла, когда их как будто забыли. Им важно знать, что о них помнят, что им благодарны за их подвиг, за то, что они каждый день смотрят смерти в лицо. Когда идет война, тыл и фронт должны быть едины - это закон, который не обсуждается. Как можно жить так, будто ничего не происходит? У меня есть клиенты, которые отвернулись от меня, потому что помогаю нашим солдатам. Ну и ладно. Зачем мне такие клиенты? Я сам не хочу иметь с ними ничего общего. Зато появились клиенты, которые видят, что помогаю СВО, и присоединяются к этой помощи: переводят 500-1000 рублей. Один клиент перевел 50000, я нашел, кто это, и позвонил, поблагодарил от всего сердца", - говорит Андрей.

Самое непростое в волонтерской деятельности для Андрея - это не принимать близко к сердцу обвинения о том, что якобы он на этом зарабатывает деньги и не вступать в бесполезные споры с теми, кто пышет огнем в его сторону, называя убийцей: "Вы отправляете машины, а потом, сидя в этих машинах, убивают других людей!"

Но ядовитые стрелы ненависти разбиваются о броню благодарности. Солдаты присылают ему видео: как на его УАЗике уходили от вражеского дрона, как застряли в грязи и вместе выталкивали машину, как в них стреляли и дважды попали в этот самый УАЗик, но они выжили!.. И каждое такое видео - это взрыв эмоций, смех сквозь слезы, радость победы над смертью.

"Волонтеры, которые, как и я, помогают с начала СВО, конечно, устали. На их плечах многое держится. И я сейчас понимаю, как это сложно, когда у тебя много работы, но ты должен постоянно думать о фронте, искать деньги, силы и время. У меня нет морального выгорания. Какое выгорание может быть, когда моим братьям на фронте нужна помощь?" - говорит Андрей.