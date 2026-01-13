"СМС-Автоматизации" рассказали о новых горизонтах эффективности производства

Выход на рынок робототехнических систем, работа с флагманами российской промышленности, создание собственных ИТ-продуктов - вот лишь часть направлений деятельности, которыми занимается группа компаний "СМС-Автоматизация". Какие проекты 2025 года стали важнейшими для холдинга? Об этом рассказали его топ-менеджеры.

Проекты под ключ и не только

Группа компаний "СМС-Автоматизация" предоставляет полный цикл услуг в области автоматизированных систем управления технологическими процессами. Работа начинается с постановки задачи, формирования технического задания, проектирования. Затем происходит закупка комплектующих, программирование контроллеров, сборка всех компонентов в электротехнические шкафы на производстве в Чапаевске. Там же проходят заводские тесты. Далее специалисты отправляются на площадку заказчика и на ней производят пусконаладку оборудования. Впоследствии сотрудники "СМС-Автоматизации" обучают персонал заказчика и сопровождают каждый проект, обеспечивая гарантийное обслуживание.

Еще одним востребованным направлением группы компаний стала информационная безопасность. Конечные заказчики таких проектов - крупные компании, в числе которых "Норникель", "Сибур". "На нас выходит компания-интегратор, подобная нашей, которая делает этот проект в целом, но в сфере информационной безопасности им не хватает компетенций. И мы закрываем этот вопрос", - сообщил генеральный директор ООО "НВФ "СМС" Данила Сидоров.

Также "СМС-Автоматизация" сегодня успешно развивает собственную службу метрологии, предоставляя услуги по поверке приборов по ценам существенно ниже рыночных.

"Таким образом, мы можем предложить заказчику как комплексные проекты, так и отдельные услуги. Бывает так, что у заказчика уже есть проект, есть комплектующие, нужно только собрать и оттестировать шкафы управления. А далеко не все располагают достаточными площадями для разворачивания больших систем или не хватает квалификации и численности персонала для масштабных проектов. Или, наоборот, заказчик полностью отдает проект под реализацию, например, как компания "Транснефть", с которой мы работаем более десяти лет. Для них делаем проекты под ключ вместе со стройкой. Наша компания в этом случае выступает генеральным подрядчиком, мы сами ищем строителей и отвечаем не только за результат в области систем автоматизации, но и за то, чтобы были построены или отремонтированы здания, проложены кабельные трассы и так далее", - рассказал Данила Сидоров.

В структуре группы компаний есть и самостоятельные бизнес-единицы. Например, в "Институте промышленной автоматизации" преподают инженеры, которые имеют большой практический опыт, работая на реальных проектах холдинга. Они ведут курсы по технике автоматизации и передают свои компетенции инженерам промышленных предприятий, часто даже не связанным с "СМС" совместными проектами.

Или компания "СМС-ИТ", которая также входит в холдинг. Ее специалисты в том числе разрабатывают ИТ-продукты по охране труда. В числе тех, кто внедряет у себя "КОТ", - не только промышленные холдинги, такие как "Северсталь" и НЛМК, но и "Магнит", "Леруа Мерлен", "Мега" - то есть компании любых отраслей с большим количеством сотрудников.

В ногу со временем

В 2025 году в составе группы компаний появилась еще одна бизнес-единица - ООО "Завод автоматизированных и робототехнических систем", которое создано для развития абсолютно нового направления.

"Если раньше мы занимались обеспечением непрерывных технологических процессов, связанных с жидкостями, с газами, с тем, что измеряется в литрах, в тоннах, то сейчас при помощи роботизации мы идем еще в так называемые дискретные производства, в которых единицы измерения - штуки. Это автомобильная и пищевая промышленность, станкостроение, фармакология. В этих отраслях для автоматизации производства используются робототехнические комплексы, которые мы начали выпускать", - пояснил генеральный директор ООО "Завод АРС" Артем Сидоров.

Робототехнический комплекс (РТК) на базе коллаборативного робота (кобота) Dobot CR10 представляет собой манипулятор, оснащенный камерами машинного зрения, которые подсказывают "руке", как именно ей нужно позиционироваться в пространстве. Например, робот может взять с конвейера какой-то передвигаемый к нему продукт и положить его в коробку. И это только один из сценариев.

"Обучая робота с помощью искусственного интеллекта, на основе тысячи изображений мы сформировали цифровой образ продукта. А далее робот с помощью машинного зрения видит нечто и понимает, что это "нечто" похоже на то, чему его учили. И потом определяет, что это тот самый продукт, который надо снять с конвейерной ленты и упаковать по коробкам", - уточнил Артем Сидоров.

"Наша задача как интегратора заключается в следующем. Взять универсальный инструмент, в данном случае роборуку, научить ее делать ровно то, что требуется конечным заказчикам на производстве. Кому-то необходимо упаковывать коробки, кому-то - формировать ряды из каких-либо предметов, а кому-то (например, АВТОВАЗу) требуется выполнить сложную технологическую задачу по сварке, чтобы получить деталь для дальнейшей сборки автомобиля. То есть роборуки - это инструмент, с помощью которого мы изготавливаем конечное изделие - робототехнический комплекс", - добавил Артем Сидоров.

Производство РТК получило поддержку правительства Самарской области. 5 ноября 2025 года ООО "Завод "АРС" стало резидентом индустриального парка территории опережающего развития в Чапаевске. Здесь же расположены производственные мощности "СМС-Автоматизации", на которых в том числе собирают робототехнические комплексы. В планах компании - строительство отдельного корпуса для выпуска РТК.

Завод АРС находится в стадии становления. Но у предприятия уже есть действующие и планируемые контракты, находящиеся на разной стадии реализации.

В том, что робототехнические системы сегодня очень интересны рынку, сомнений нет. Связано это, прежде всего, с эволюцией самого процесса производства РТК.

В начале двухтысячных внедрение роботизации на предприятиях было дорогостоящим, поскольку требовало привлечения исключительно высококвалифицированных специалистов. Сегодня использование роботизированных систем упростилось, поскольку их производители взяли на себя решение многих типовых задач. Поэтому уменьшилось время для написания прикладной программы, тогда как для написания нестандартных интеграционных задач по-прежнему требуется труд высококвалифицированных специалистов.

Однако для создания базовой программы РТК параллельно может быть привлечен персонал с более простыми навыками.

"Это позволило нам на производстве эффективно использовать, например, труд молодых специалистов - студентов одного из чапаевских колледжей, с которым у нас заключено соглашение о приеме на работу в группу компаний. К слову, в колледже уже есть отдельное направление обучения, связанное с робототехникой", - добавил Артем Сидоров.

Надежный партнер

В 2025 году группа компаний "СМС-Автоматизация" продолжила укреплять сотрудничество со своими клиентами, среди которых ключевые - ПАО "Русгидро", ПАО "Транснефть", ПАО НК "Роснефть".

"Мы работаем на объектах критической инфраструктуры, это наша специализация. В этом году завершаем несколько крупных проектов в этой сфере. Только что сдали крупный проект, который делали два года, - это замена сети генераторного напряжения на Камской ГЭС. Также завершаем инновационный проект на каскаде Кубанских ГЭС. Кроме того, уже пущены в эксплуатацию новейшие системы микропроцессорной автоматики на двух нефтеперекачивающих станциях "Транснефти". По проекту на Рязанской нефтеперерабатывающей компании также завершаются пусконаладочные работы", - перечислил Данила Сидоров.

Работая с "СМС-Автоматизацией", заказчики получают надежного и предсказуемого партнера, способного довести проект любой сложности до конца. "Потому что у нас есть человеческие, производственные и финансовые ресурсы, а главное - опыт успешной реализации совершенно разных по масштабу проектов по всей стране, накопленный за почти 35 лет нашей деятельности", - резюмировал Данила Сидоров.