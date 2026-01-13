Адаптивные агротехнологии - на вырост самарским урожаям

Экономические и погодные вызовы уходящего года вновь подтвердили эффективность высокотехнологичных систем минерального питания в сочетании с передовыми достижениями отечественной селекции.

Относительно благоприятный сезон 2024/25 в Самарской области оказался непростым: весенний дефицит влаги, жаркое лето и интенсивные дожди в июне повышали риски земледельцев. Но благодаря применению адаптивных технологий результат получился достойным, отмечает директор компании "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов (на фото).

Региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") в текущем году усилила работу по нескольким перспективным направлениям. Разработка комплексных систем питания, на научной основе, с опорой на данные агрохимического обследования почв, остается в числе главных инструментов управления урожаем.

В помощь аграриям - высокотехнологичный сервис с автоматизированным отбором проб и анализом в собственной агрохимической лаборатории "ФосАгро-Регион".

"В текущем году мы увеличили площадь обследованных сельхозземель в регионах ПФО в восемь раз. Только по Самарской области охват вырос практически втрое. Это говорит о растущей технологичности растениеводства и четкой ориентации аграриев на применение научных решений", - комментирует Александр Смирнов.

Системы питания на основе высокотехнологичных удобрений, по его словам, создают прочную основу для получения запланированных урожаев и повышают устойчивость культур к стрессам. Обеспечение стабильных поставок удобрений остается одной из главных задач компании "ФосАгро-СевероЗапад", которая ежегодно поставляет в Самарскую область более 40 тыс. тонн всех видов "витаминов плодородия".

По оценке Александра Смирнова, драйверами роста остаются жидкие минеральные удобрения и марки комплексных удобрений с серой, а также микроэлементами. За последние три года компания увеличила поставки жидких удобрений более чем вдвое, к аналогичному показателю близки и комплексные удобрения.

Ориентируясь на запросы агробизнеса, компания расширяет ассортимент: в этом году "ФосАгро-СевероЗапад" начала поставки сульфоаммофоса NP (S) 14:40, который подходит для всех основных сельхозкультур и оптимален как для осеннего, так и весеннего внесения.

Точный подбор удобрений, дозировок и сроков внесения на основе данных агрохимического обследования, по информации компании, обеспечивает прибавку урожайности на 10-25% и способствует оптимизации затрат аграриев.

Александр Смирнов, директор "ФосАгро-СевероЗапад"

"Данные полевых опытов, которые мы ежегодно проводим вместе с нашими партнерами, показывают существенные прибавки: по озимой пшенице в Самарской области урожайность в этом году на треть выше среднеобластной. Такой результат мы получили при добавлении в систему питания озимой пшеницы новой марки водорастворимого аммофоса NP 12:61 - одна обработка при протравливании семян", - приводит пример Александр Смирнов.

Еще одно направление, на котором компания сосредоточилась в этом году, - дистрибуция семян отечественной селекции. С начала года "ФосАгро-СевероЗапад" увеличила поставки семян в Самарскую область в 2,5 раза.

"Урожайность и качество российских сортов и гибридов не уступают, а иногда и превосходят зарубежные аналоги. Наши опыты подтверждают это: мы получили свыше 30 ц/га на отечественных гибридах подсолнечника по no-till с прибавкой по качеству и экономике", - отмечает Смирнов.

В ассортименте сети уже 60 сортов и гибридов 10 культур от полутора десятков ведущих селекционных компаний. В том числе флагман заразихоустойчивых гибридов подсолнечника по системе Экспресс - Сидэкс ОР - селекции "Агроплазма", с высоким потенциалом урожайности и масличности. А на выставке "ЮГАГРО" "ФосАгро-Регион" подписала соглашение о сотрудничестве и с селекционным холдингом "Золотой початок". Партнеры планируют совместную разработку комплексных решений для повышения урожайности кукурузы и сои.

Вклад компании в развитие АПК региона отметил в августе министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов на встрече с генеральным директором "ФосАгро-Регион" Андреем Вовком.

"Министерство готово содействовать в реализации инвестиционных значимых проектов, которые отвечают интересам аграрной отрасли области", - заявил Алексей Попов.

"Благодарим руководство региона за поддержку наших инициатив и прилагаем все усилия для развития сотрудничества в интересах самарских аграриев", - резюмировал Александр Смирнов.