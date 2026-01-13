"ДельтаБио" представила эффективное минеральное питание

В 2025 году ДельтаБио совместно с ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова запустила масштабную многолетнюю программу исследований по изучению влияния микробиологических удобрений Азотовит® и Фосфатовит® на эффективность минерального питания. В рамках программы в Самарской области в Приволжском районе на базе хозяйства ООО "Сев-07" на производственных посевах сои был заложен опыт при участии Самарского ГАУ.

Хозяйство

В инновационном и высокотехнологичном хозяйстве ООО "Сев-07" в обработке

14,6 тыс. га земель, из которых 10 тыс. га на орошении. Строится большой завод на две семенные линии зерновых и зернобобовых культур. На полях возделываются товарная и семенная соя, мягкая и твердая озимая пшеница, кукуруза.

Сорт

Производственный опыт был заложен на сое сорта Кофу от компании "Семанс Прогрейн". Кофу зарекомендовал себя как лидер урожайности в своей группе среднеранних сортов, адаптированных для всех видов почв.

Минеральное питание

Минеральное питание хозяйство рассчитывает по запасам элементов питания в почве. На опытных участках было внесено 150 кг/га Аммофоса при посеве.

Схема опыта

Схема применения микробиологических удобрений Азотовит® и Фосфатовит® состояла из двукратного внесения по вегетации совместно с гербицидными и фунгицидными обработками методом опрыскивания.

Фаза Способ внесения Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 При посеве 150 кг Аммофос 150 кг Аммофос 150 кг Аммофос 150 кг Аммофос с первой гербицидной обработкой Опрыскивание - 1 л/га Азотовит 1 л/га Фосфатовит 1 л/га Азотовит

1 л/га Фосфатовит до начала бутонизации Опрыскивание - 1 л/га Азотовит 0,5 л/га Фосфатовит 1 л/га Азотовит

0,5 л/га Фосфатовит

Биологическая урожайность, ц/га

Для определения биологической урожайности и ее структуры с каждой делянки было отобрано по четыре снопа растений сои.

Результаты показали увеличение урожайности сои от применения Азотовита® на 5,4 ц/га (Вариант 1), применение Фосфатовита® дополнительно принесло 2,7 ц/га сои (Вариант 2). Совместное применение (Вариант 3) показало самую высокую агрономическую эффективность на уровне 11,9 ц/га прибавки, что составило 20,4% при урожайности на контроле 58.2 ц/га.

Биометрические показатели растений

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Число бобов на одно растение, шт. 26,4 30,4 28,5 33 Количество семян в одном бобе, шт. 3 3 3 3 Масса семян с одного растения, г 10,8 11,8 11,3 13,0

Прибавка урожайности

Экономическая эффективность

В части экономической эффективности наиболее прибыльным оказался также Вариант 3. Расчетная дополнительная прибыль от совместного применения Азотовита® и Фосфатовита® составила 33 425 руб./га. Вариант 1 - применение Азотовита® на основе почвенной свободноживущей бактерии-азотофиксатора - показал дополнительные 14900 руб./га. Применение Фосфатовита® на основе почвенной фосфор- и калий- мобилизирующей бактерии показало 7 125 руб./га дополнительной прибыли.

Дополнительный доход, руб./га*

*Расчетная стоимость сои - 30 000 руб./т

Программа исследований рассчитана на три года и охватывает шесть регионов в трех климатических зонах. Наиболее универсальные схемы применения Азотовита® и Фосфатовита® будут испытаны на шести культурах: подсолнечнике, сое, сахарной свекле, озимой пшенице, яровом ячмене и многолетних травах. Цель программы - разработка всероссийских рекомендаций по применению микробиологических удобрений в классической системе агротехнологий по повышению плодородия и улучшению здоровья почв.

