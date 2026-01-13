"ДельтаБио" представила эффективное минеральное питание

В 2025 году ДельтаБио совместно с ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова запустила масштабную многолетнюю программу исследований по изучению влияния микробиологических удобрений Азотовит® и Фосфатовит® на эффективность минерального питания. В рамках программы в Самарской области в Приволжском районе на базе хозяйства ООО "Сев-07" на производственных посевах сои был заложен опыт при участии Самарского ГАУ.
Хозяйство
В инновационном и высокотехнологичном хозяйстве ООО "Сев-07" в обработке
14,6 тыс. га земель, из которых 10 тыс. га на орошении. Строится большой завод на две семенные линии зерновых и зернобобовых культур. На полях возделываются товарная и семенная соя, мягкая и твердая озимая пшеница, кукуруза.
Сорт
Производственный опыт был заложен на сое сорта Кофу от компании "Семанс Прогрейн". Кофу зарекомендовал себя как лидер урожайности в своей группе среднеранних сортов, адаптированных для всех видов почв.
Минеральное питание
Минеральное питание хозяйство рассчитывает по запасам элементов питания в почве. На опытных участках было внесено 150 кг/га Аммофоса при посеве.
Схема опыта
Схема применения микробиологических удобрений Азотовит® и Фосфатовит® состояла из двукратного внесения по вегетации совместно с гербицидными и фунгицидными обработками методом опрыскивания.
|
Фаза
|
Способ внесения
|
Контроль
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
При посеве
|
150 кг Аммофос
|
150 кг Аммофос
|
150 кг Аммофос
|
150 кг Аммофос
|
с первой гербицидной обработкой
|
Опрыскивание
|
-
|
1 л/га Азотовит
|
1 л/га Фосфатовит
|
1 л/га Азотовит
|
до начала бутонизации
|
Опрыскивание
|
-
|
1 л/га Азотовит
|
0,5 л/га Фосфатовит
|
1 л/га Азотовит
Биологическая урожайность, ц/га
Для определения биологической урожайности и ее структуры с каждой делянки было отобрано по четыре снопа растений сои.
Результаты показали увеличение урожайности сои от применения Азотовита® на 5,4 ц/га (Вариант 1), применение Фосфатовита® дополнительно принесло 2,7 ц/га сои (Вариант 2). Совместное применение (Вариант 3) показало самую высокую агрономическую эффективность на уровне 11,9 ц/га прибавки, что составило 20,4% при урожайности на контроле 58.2 ц/га.
Биометрические показатели растений
|
Контроль
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
Число бобов на одно растение, шт.
|
26,4
|
30,4
|
28,5
|
33
|
Количество семян в одном бобе, шт.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Масса семян с одного растения, г
|
10,8
|
11,8
|
11,3
|
13,0
Прибавка урожайности
Экономическая эффективность
В части экономической эффективности наиболее прибыльным оказался также Вариант 3. Расчетная дополнительная прибыль от совместного применения Азотовита® и Фосфатовита® составила 33 425 руб./га. Вариант 1 - применение Азотовита® на основе почвенной свободноживущей бактерии-азотофиксатора - показал дополнительные 14900 руб./га. Применение Фосфатовита® на основе почвенной фосфор- и калий- мобилизирующей бактерии показало 7 125 руб./га дополнительной прибыли.
Дополнительный доход, руб./га*
*Расчетная стоимость сои - 30 000 руб./т
Программа исследований рассчитана на три года и охватывает шесть регионов в трех климатических зонах. Наиболее универсальные схемы применения Азотовита® и Фосфатовита® будут испытаны на шести культурах: подсолнечнике, сое, сахарной свекле, озимой пшенице, яровом ячмене и многолетних травах. Цель программы - разработка всероссийских рекомендаций по применению микробиологических удобрений в классической системе агротехнологий по повышению плодородия и улучшению здоровья почв.
